Ковальчук ушел с поста гендиректора «Интер РАО»

Читайте нас в:

За досрочное прекращение полномочий Ковальчука 14 марта единогласно проголосовали 10 членов совета директоров предприятия.

Место генерального директора займет Сергей Дрегваль. Компанией ему предстоит управлять пять лет - такой срок указан в уставе ПАО.

С 2020 по 2021-й год Дергваль был профильным советником губернатора Санкт-Петербурга, а до 6 февраля 2024-го - вице-губернатором города.

Первым замом гендиректора «Интер РАО» его назначили 8 февраля, менее чем через месяц - 2 марта - он вошел в состав правления компании.

Информация о том, что в ПАО собрались рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании, появилась 6 марта.