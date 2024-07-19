19 июля 2024, 23:54

«Коты обижаются». В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов

РИА «Новости»
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В первом полугодии 2024 года поставки зарубежных кормов для домашних животных сократились на 40% из-за выявленных в них нарушений. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано „утка“, а там утки нет, наши коты обижаются», - объясняет Данкверт.

Данкверт добавил, что наибольшее снижение произошло в сегменте, продукцию которого в России уже начали самостоятельно производить.

До этого Роскачество сообщало, что 83% сухих кормов для кошек не соответствовали утвержденным нормативам, а в 70% брендов обнаружили следы пестицидов.

Прошлой весной приостановили поставки в страну итальянских кормов премиум-сегмента производства Monge & C. S.p.A. В их составе выявили незаявленные генно-модифицированные компоненты, а также отклонения по составу. В частности, отсутствовало ДНК кролика, хотя его мясо было указано.

Ранее московские ветеринары спасли кота по кличке Степа , проглотившего заглушку для мебели. После операции состояние животного стабилизировалось.

Еда Коты Россия Животные Запад
19 июля 2024, 22:03
«Дискредитация подвига». Мизулина потребовала публичных извинений от музея «Курская битва»
РИА «Новости»
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Музей-диорама «Курская битва» в Белгородской области выложил на своем сайте статью, где утверждалось о победе Германии на Курской дуге. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина потребовала публичных извинений и привлечения к ответственности должностных лиц музея за искажение событий Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На сайте музея опубликовали статью немецкого военного историка, полковника Бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера «Миф о Прохоровке», в котором фашиствующий ревизионист утверждал, что на Курской дуге победила Германия, а Сталинград не являлся переломным моментом. Этот материл возмутил многих российских военных экспертов и историков, блогеров и пользователей Сети.

Видеоблогер Дмитрий Конаныхин в своем Telegram-канале отметил, что «пьяные русские ваньки победили хороших немецких танкистов - такое описание Курской битвы размещено на сайте Музея-диорамы „Курская битва“». Он назвал это преступным небрежением со стороны директора.

Канал Фонда сохранения исторической памяти «Я помню» выразил надежду, что директору недолго осталось директорствовать, ведь публикация такого материала нарушает Конституцию РФ.

Мизулина добавила, что руководство музея после выходов постов блогеров «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов», не удалило и не принесло извинений. Просто опубликовали пост с оправданиями, заявив, что проработают этот вопрос после обсуждения с ведущими историками и экспертами страны.

«Серьезно? То есть они собираются обсуждать бредовые тексты о том, что солдаты Красной армии шли в бой под Прохоровкой, выпив „водку“ или под воздействием психотропных препаратов, как пишет немец?» - возмутилась Мизулина.

Ранее Мизулина заявила, что рэпер Slimus не стал извиняться за свои высказывания против спецоперации.

Германия Интернет Музеи Россия История Великая Отечественная война Екатерина Мизулина
19 июля 2024, 18:49
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин предложил утвердить меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну и выезжающими из нее.

«В их числе - введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан. А также запрет массовой регистрации в „резиновых квартирах“, -указали в пресс-службе.

Также в СК подняли вопрос о более жестком регулировании меры лишения гражданства для натурализованных граждан. Такое наказание ждет за совершение любого умышленного тяжкого преступления.

Кроме того, Бастрыкин считает необходимым синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

По данным Следственного комитета, число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за первое полугодие 2024 года на 55%. Помимо этого, на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Паспорта Мигранты Госдума РФ Преступления Запреты СК РФ
19 июля 2024, 18:43
Посольство США в Москве поздравили с «Днем зависимости»
РИА «Новости»
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Возле здания посольства США на Новинском бульваре в Москве начали монтировать сцену и установили стенд с плакатом. Об этом сообщило РИА «Новости».

На плакате изображен мужчина в форме с логотипом НАТО, лежащий на больничной койке. К нему присоединили капельницы с флагами Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама.

Кроме того, на английском языке написано: «Поздравляем американских дипломатов с Днем зависимости!» - а на русском надпись продублирована со словом «независимости» и зачеркнутой приставкой «не».

Рабочие рассказали, что вечером возле посольства выступят российские исполнители.

Президент Польши Анджей Дуда ранее не исключил , что НАТО вступит в прямой конфликт с Россией в случае ее победы на Украине.

США Россия НАТО Москва
19 июля 2024, 17:24
Пианиста Евгения Кисина внесли в реестр иноагентов
РИА «Новости»
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Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства, он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Также в реестр вошли сын поэта Александра Галича, занимающий пост архиепископа в Апостольской православной церкви и живущий в Санкт-Петербурге, Григорий Михнов-Вайтенко*. Он распространял недостоверную информацию об органах власти России, а также выступал против специальной военной операции.

Иностранными агентами стали бывший советский разведчик, который ведет свой блог на YouTube, Юрий Швец*, призывавший к усилению санкций против России, и активист из Саратова Дмитрий Цибирев*, который работал с признанными в России нежелательными организациями и призывал к несогласованным митингам и пикетам.

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов фонд «Правовая инициатива»*. В ведомстве пояснили свое решение ликвидацией организации.

*Признаны в России иностранными агентами.

Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства , он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Иноагенты

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