«Коты обижаются». В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано „утка“, а там утки нет, наши коты обижаются», - объясняет Данкверт.

Данкверт добавил, что наибольшее снижение произошло в сегменте, продукцию которого в России уже начали самостоятельно производить.

До этого Роскачество сообщало, что 83% сухих кормов для кошек не соответствовали утвержденным нормативам, а в 70% брендов обнаружили следы пестицидов.

Прошлой весной приостановили поставки в страну итальянских кормов премиум-сегмента производства Monge & C. S.p.A. В их составе выявили незаявленные генно-модифицированные компоненты, а также отклонения по составу. В частности, отсутствовало ДНК кролика, хотя его мясо было указано.

Ранее московские ветеринары спасли кота по кличке Степа , проглотившего заглушку для мебели. После операции состояние животного стабилизировалось.