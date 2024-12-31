Коты и елки. Что делать, если питомец съел мишуру

Первыми признаками того, что питомец проглотил мишуру станет резкое ухудшение состояния животного, которое проявляется в рвоте, отказе от пищи, повышенном слюноотделении, вялости и апатии.

Во время этих симптомов действовать нужно быстро, чтобы вытащить инородное тело из организма животного. В этом поможет раствор из одного литра теплой воды и двух чайных ложек соли. Подобная жидкость вызывает рвоту, с которой проглоченная мишура выйдет наружу.

Кроме того, можно ускорить выход украшения естественным путем с помощью вазелинового масла. Его необходимо рассчитывать из параметров: один миллилитр на килограмм веса. Кормить питомца после такого способа лечения строго запрещено.

Если мишура вышла только частично, то лучше ее не тянуть. Металлическая нить поранит внутренние органы. Достаточно срезать появившийся кусок и дождаться выхода основной части. Если мишура не вышла спустя сутки после съедения, то необходим визит к ветеринару, который распишет все дальнейшие шаги.

Но лучше всего украшать квартиру так, чтобы до серпантина, гирлянд и «дождика» животные добраться не могли. Также можно опрыскать все украшения маслом цитрусовых, которые кошки и собаки не любят.

Владельцам домашних животных во время новогоднего застолья важно следить, чтобы питомцы случайно не получили доступ к алкоголю. Фелинолог Ангелина Сиротина подчеркнула, что спиртное вызывает у кошек и собак сильную интоксикацию даже в небольших дозах. Если же что-то подобное произошло, то нужно немедленно обратиться к ветеринару.