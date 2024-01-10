10 января 2024, 22:13

Кота Сергея «уволили» из супермаркета в Калининградской области после доноса

Unsplash
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Сотрудникам супермаркета в Зеленоградске Калининградской области пришлось «выселить» из магазина кота Сергея, сообщил Telegram-канал «Прямой эфир». Причиной стал анонимный донос в Роспотребнадзор.

Сергей стал постоянным обитателем супермаркета несколько лет назал, когда зашел в теплое помещение погреться. Работники обустроили для кота личную лежанку и начали представлять его как своего коллегу: Сергей даже получил звание «Сотрудник года» за популярность в соцсетях и «профессиональную дегустацию кормов», а также удостоился упоминания экскурсоводов.

Несмотря на народную любовь, Роспотребнадзор постановил магазин избавиться от кота. Один из сотрудников взял Сергея к себе домой, однако в магазине отметили, что смена обстановки станет для животного стрессом.

Местные жители потребовали вернуть кота на привычное место: петиция в поддержку Сергея собрала свыше 500 подписей.

Ранее в России умер единственный корги-полицейский : пес по кличке Рыжий несколько лет помогал правоохранителям на вокзале Нижнего Новгорода, после чего ушел на отдых.

Роспотребнадзор Коты Животные Магазины
10 января 2024, 21:19
Автокран на скорости протаранил 14 автомобилей в Геленджике
пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
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В Геленджике произошла авария с участием 14 машин. Причиной стала поломка автокрана, сообщила пресс-служба местной администрации.

ДТП случилось в 18:45 на Новороссийской улице, движение по которой сейчас ограничено. Аварию спровоцировал автокран, потерявший управление из-за отказа тормозов. На место быстро выехали спасатели, пожарные и медики. Помощь понадобилась водителю автокрана. По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.

Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю уточнила, что при столкновении техники повредились шесть машин. На месте происшествия находятся сотрудники Дорожно-патрульной службы.

Ранее ДТП произошло в Новосибирске, где столкнулись «легковушка» и троллейбус. По предварительной информации, это случилось по вине водителя Mitsubishi Diamante, травмы получили три человека.

ДТП
10 января 2024, 20:03
Жителей Севастополя предупредили о тренировочной стрельбе Черноморского флота
РИА «Новости»
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В районе Северного и Южного молов Черноморский флот с 19:30 проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военные будут вести тренировочную стрельбу из различных видов вооружения. Людям не о чем беспокоиться. Учения продлятся до 20:30.

«В городе все спокойно», - уточнил Развожаев.

Ранее в Севастополе трижды за день объявляли воздушную тревогу. Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории. Над Черным морем сбили противокорабельную ракету «Нептун». Около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.

Стрельба Военные Севастополь
10 января 2024, 18:31
«Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой
РИА «Новости»
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Хамовнический суд вернул исковые требования советского и российского актера, певца Александра Иншакова к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, однако истцы намерены довести дело до конца. Об этом артист заявил в беседе с «360».

«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», - подчеркнул Иншаков.

Иншаков планирует снова подать иск.

«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», - добавил он.

Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».

Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.

Суд Блогеры Актеры Анастасия Ивлеева
10 января 2024, 18:22
Суд отклонил миллиардный иск против Насти Ивлеевой
Pixabay
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Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск против устроившей «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, поскольку она не живет в Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подавала инициативная группа во главе с актером Александром Иншаковым. Она попросила обязать Ивлееву перечислить миллиард рублей в пользу участников спецоперации. В итоге исковое заявление вернули: выяснилось, что блогерша зарегистрирована в другом субъекте России, а не в районе Хамовники, к которому прикреплен суд.

Ивлеева организовала скандальную вечеринку в конце декабря. Певица Лолита Милявская и другие гости пришли туда в откровенных нарядах. Московский клуб «Мутабор» , где проходило мероприятие, закрыли на 90 дней. Журналистов не пустили на судебное заседание, но им разрешили присутствовать при оглашении приговора.

Суд Анастасия Ивлеева Москва

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