Кота Гошу потеряли по дороге в Москву. Ему нужна срочная операция

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Кот Гоша потерялся на заправке на трассе Муром - Москва во Владимирской области. Об этом сообщили волонтеры в Telegram-канале , посвященному поисками животного.

Сейчас поисками питомца занимаются сотни людей. По данным канала, кота перевозили в столичную ветеринарную клинику на стабилизацию. Также ему планировали сделать операцию по диофрагмальной грыже.

«Коту нужно лечение! Срочно нужна помощь местных волонтеров и ловцов. Котоловки!» - указали в обращении.

Неравнодушные люди оперативно создали Telegram-канал по поиску кота. За день к нему присоединились свыше 700 человек. Участники чата надеются, что найдут кота Гошу живым.

Предположительно, питомец может находится на заправочной станции под железным вагончиком. Сейчас на месте находится волонтер из Мурома, она выяснила, что кот на саму заправку не заходил.

Ранее кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, нашли мертвым после 11 дней поисков. Смерть животного наступила из-за укуса и обморожения.

Россияне потребовали уволить проводницу , из-за которой погиб Твикс.

Петиция против сотрудницы РЖД , выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Хозяин погибшего кота намерен разбираться с РЖД.