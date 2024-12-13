«Кот тоже цену имеет». Юрист возмутился из-за прекращения дела Твикса

Эксперт высказал мнение, что социальная справедливость пока не восторжествовала. Проводница осталась безнаказанной, и так и не смогла внятно объяснить, почему она просто не разбудила хозяина кота, добавил адвокат.

«Она так и не пояснила в ходе следствия <…>, почему она, зная, сколько людей в вагоне и сколько людей с животными, не удосужилась посмотреть в своем приборе, у кого животные, и не подошла, не спросила», - отметил он.

Егоров уточнил, что по результатам служебной проверки сотрудницу РЖД признали невиновной.

«Кот погибает, служебная проверка говорит, что она ни в чем не виновата, дело прекращено. Социальная справедливость у нас восторжествовала? Вопрос возникает. Я думаю, что нет» - подчеркнул он.

Юрист заявил, что по расследованию, которое шло 10 месяцев, у него осталось много незакрытых вопросов. Дело о выброшенном из вагона багаже шло бы совершенно по-другому, предположил он.

«Если бы у одного из пассажиров ноутбук за 200 тысяч взяли бы и выкинули на улицу, это что, ничего страшного? Нормально? Или багаж, целую сумку? Это же влечет за собой вред? Кот тоже цену имеет. Можно было и в этом [правовом] поле поработать», - объяснил Егоров.

Он отметил, что не знает, будет ли владелец погибшего кота обжаловать решение о прекращении дела. По его словам, следствие за все время допросило 15 человек, провело четыре экспертизы и приобщило видеозаписи.

«Мое мнение как специалиста: расследование проведено некачественно, вопросы остались», - заключил представитель хозяина Твикса.

Ранее из-за ситуации с гибелью кота компания РЖД запретила высаживать животных из поездов. Также при оформлении билета на питомца можно указать его вид, описание и кличку.