Костромской депутат вступил в борьбу с Шаманом за бренд «Я русский»

Михайлов пояснил, что бренд «Я русский» не должен принадлежать никому и тем более никто не должен на нем зарабатывать.

«Заявка подана. Она есть на сайте Роспатента. Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», - заявил депутат.

Политик пояснил, что еще в 2019 году написал стихотворение «Я русский», но ему даже в голову не пришло зарегистрировать это название.

«Как это можно патентовать вообще? Это наше, общее. А тут находится один хитрец и говорит, что это я самый-самый русский и вы все мне будете платить. Пускай зарегистрирует то, что не связано с русскими», - подытожил Михайлов.

Шаман подал заявку в Роспатент для регистрации бренда «Я русский» в середине октября. Артист выбрал 45 категорий различных товаров, которые собрался выпускать под собственной маркой. Среди потенциальной продукции исполнителя оказались алкоголь и косметика.

Российский и евразийский патентный поверенный юрист, общественный деятель Борис Герасин в комментарии 360.ru не исключил, что артист вряд ли получит одобрение на всю заявку. Он пояснил, что слово «русский» относится к этносу, поэтому по части товаров и услуг артист одобрения от Роспатента не получит.