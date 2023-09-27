Костомарова назвали примером спортивного мужества

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«То, как он реабилитируется и восстанавливается, является примером человеческого спортивного мужества», - сказал глава ОКР.

Поздняков отметил, что Костомаров стал образцом не только для тех, кто следит за фигурным катанием, но и примером для людей, попавших в непростые обстоятельства, связанные со здоровьем.

«Роман настоящий чемпион с несгибаемым характером. Желаю его скорейшего восстановления», - добавил он.

Костомаров попал в больницу в январе с гриппом и пневмонией. Из-за долгого подключения к аппарату искусственной вентиляции легких у спортсмена начался процесс отмирания тканей. Медикам пришлось ампутировать Костомарову кисть правой руки, несколько пальцев на левой и голени обеих ног.

Ранее фигурист рассказал о самых первых симптомах своего заболевания.

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