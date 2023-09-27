Костомарова назвали примером спортивного мужества
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров является настоящим образцом спортивного мужества. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, его слова привел ТАСС.
«То, как он реабилитируется и восстанавливается, является примером человеческого спортивного мужества», - сказал глава ОКР.
Поздняков отметил, что Костомаров стал образцом не только для тех, кто следит за фигурным катанием, но и примером для людей, попавших в непростые обстоятельства, связанные со здоровьем.
«Роман настоящий чемпион с несгибаемым характером. Желаю его скорейшего восстановления», - добавил он.
Костомаров попал в больницу в январе с гриппом и пневмонией. Из-за долгого подключения к аппарату искусственной вентиляции легких у спортсмена начался процесс отмирания тканей. Медикам пришлось ампутировать Костомарову кисть правой руки, несколько пальцев на левой и голени обеих ног.
Ранее фигурист рассказал о самых первых симптомах своего заболевания.
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