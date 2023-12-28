Коснутся каждого. Какие законы вступят в силу в январе в России

С 1 января МРОТ вырастет на 18,5% - до 19 242 рублей, что поможет увеличить реальные доходы людей. По словам Володина, зарплата вырастет примерно у пяти миллионов россиян.

«Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования», - напомнил спикер парламента.

С начала года на 7,5% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров.

Родителям, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, с 1 января продолжат предоставлять пособие по уходу за ним.

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. Раньше обратиться за их предоставлением можно было до конца 2023 года и при условии заключения договора до 1 марта 2022-го.

С 1 января вступит в силу и новая редакция закона о занятости. Вводимые нормы систематизируют меры господдержки, учтут новые форматы работы, современные проблемы и вызовы.

Ряд выплат в России освободят от НДФЛ. Этот налог не станут взымать с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и «Мать-героиня» Налогами не будут облагать гранты, премии, призы и подарки, полученные на региональных и местных конкурсах и соревнованиях.

Расширится перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС - 10%. В список войдут бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и так далее.

Социальные и страховые пенсии по потере кормильца и соцпенсия детям, оба родителя которых неизвестны, начнут выдавать в беззаявительном порядке.

Начиная с 1 января появится возможность вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19,5 тысячи рублей, за обучение ребенка - до 14 300. Можно будет вернуть и налоговый вычет за очное обучение мужа или жены. Норма распространится на доходы с 2024 года.

Помимо этого, россияне, заключившие договор долгосрочных сбережений в 2024–2026 годы и платящие не менее двух тысяч рублей взносов в год, получат от государства дополнительную финансовую поддержку на три года. Срок могут продлить по решению правительства.

В 2023 году Госдума приняла 694 закона, 172 из которых - социально ориентированные. Ряд таких законов вступит в силу и с января 2024-го, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.