Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские производители электроники выступили против параллельного импорта. Но ограничение конкуренции редко когда положительно влияет на развитие отрасли. Об этом на стриме с ведущей «360» Екатриной Малашенко напомнил эксперт в области ретейла Александр Лебедев.

«Если подумать, экономика - это когда разные силы борются за внимание покупателя. Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок - в том числе и такими малорыночными способами», - сказал он.

Лебедев обратил внимание, что, по сути, за понравившуюся продукцию потребители голосуют рублем. И если на свободном рынке выбирают импортные товары, возможно, отечественным производителям нужно думать не о запретах, а об улучшении качества.

«Любые запреты так или иначе ведут к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции», - пояснил собеседник «360».

Он также призвал разделять поддержку производителя , в частности, стимулирование инноваций и конкуренции, и абсолютный запрет.

«Поддерживать точно нужно, и это является важной политикой государства. Однако полный запрет, ограничение конкуренции зачастую не ведет к инновациям. Найти золоту середину - в этом заключается искусство государственного управления, которым, я уверен, обладают лица, принимающие решения», - заключил Лебедев.

С инициативой о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков в Минцифры, по данным газеты «Ведомости» , обратился консорциум АНО «Вычислительная техника». Из перечня разрешенных к ввозу товаров просят убрать технику любых иностранных брендов.