Космонавты и астронавт перешли с МКС на борт «Союза МС-23»

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В числе российских космонавтов оказались Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Компанию им составил астронавт NASA Фрэнк Рубио.

В Роскосмосе уточнили, что «Союз МС-23» должен отстыковаться от узлового модуля «Причал» в 10:55 по московскому времени. Потом он включит автономный полет, настроит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление запланировано юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 14:17 по московскому времени.

Космонавты и астронавт прибыли на МКС 21 сентября 2022 года. Они совершили 19 коррекций орбиты и шесть выходов в открытый космос. За время полета члены экипажа проводили эксперименты, связанные с созданием кристаллов в электровакуумной печи, влиянием невесомости на работу сердца и выращиванием микроорганизмов грибной культуры.

Ранее Роскосмос сообщал, что корабль «Союз МС-24», который запустили с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. На корабле находились командир отряда космонавтов российской госкорпорации Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.