Космонавтов в Москве изолировали на год для подготовки к полету на Луну

Группа будет находиться в изоляции в специальной установке, расположенной в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. В состав экипажа проекта SIRIUS-23 вошли пять россиян и исследовательница из Белоруссии.

Согласно сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток достигнет орбиты Луны, где «присоединится» к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним прибудет транспортный корабль с дополнительным оборудованием. Участники несколько раз «высадятся» на поверхность спутника Земли. Они отправятся домой на 362-е сутки, а возвращение займет четыре дня.

Ученые смогут провести исследования по психологии, микробиологии, практической медицине. В проекте в течение года примут участие специалисты из разных стран мира - США, Кореи, Канады и других.

Ранее Владимир Путин предложил Казахстану расширить сотрудничество в космической сфере.