Космонавтов в Москве изолировали на год для подготовки к полету на Луну
В Москве стартовал эксперимент: шестерых космонавтов изолировали на год для имитации полета на Луну. Об этом сообщило РИА «Новости».
Группа будет находиться в изоляции в специальной установке, расположенной в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. В состав экипажа проекта SIRIUS-23 вошли пять россиян и исследовательница из Белоруссии.
Согласно сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток достигнет орбиты Луны, где «присоединится» к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним прибудет транспортный корабль с дополнительным оборудованием. Участники несколько раз «высадятся» на поверхность спутника Земли. Они отправятся домой на 362-е сутки, а возвращение займет четыре дня.
Ученые смогут провести исследования по психологии, микробиологии, практической медицине. В проекте в течение года примут участие специалисты из разных стран мира - США, Кореи, Канады и других.
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