Космонавтов Новицкого и Василевскую тепло встретили в Звездном Городке

В публикации отметили, что специалисты Центра подготовки космонавтов и близкие готовились к их прибытию и ждали встречи.

Для Марины Василевской этот полет был первым. Женщина участвовала в космической миссии от Республики Беларусь. В «Роскосмосе» ей пожелали легкой реабилитации и продвижения в карьере.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» успешно приземлился недалеко от города Жезказгана в Казахстане. Помимо Новицкого и Василевской на борту находилась американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

В марте Олег Новицкий рассказал, что Международная космическая станция в хорошем состоянии и может еще долго прослужить. Он отметил, что МКС полностью обеспечивает безопасность экипажей.