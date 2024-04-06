06 апреля 2024, 21:32

Космонавтов Новицкого и Василевскую тепло встретили в Звездном Городке

РИА «Новости»
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Космонавтов Олега Новицкого и Марину Василевскую встретили в Звездном Городке. Видео с их прибытия опубликовали в Telegram-канале «Роскосмоса».

В публикации отметили, что специалисты Центра подготовки космонавтов и близкие готовились к их прибытию и ждали встречи.

Для Марины Василевской этот полет был первым. Женщина участвовала в космической миссии от Республики Беларусь. В «Роскосмосе» ей пожелали легкой реабилитации и продвижения в карьере.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» успешно приземлился недалеко от города Жезказгана в Казахстане. Помимо Новицкого и Василевской на борту находилась американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

В марте Олег Новицкий рассказал, что Международная космическая станция в хорошем состоянии и может еще долго прослужить. Он отметил, что МКС полностью обеспечивает безопасность экипажей.

Космонавты Видео Роскосмос Звездный городок
06 апреля 2024, 21:10
Вован и Лексус предупредили о негативных последствиях пранков с российскими политиками
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) считают, что розыгрыши российских политиков приведут к внутренним конфликтам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - прим. ред.) трактоваться в наше время», - отметил Лексус.

Розыгрыши могут стать причиной раздрая в обществе. Но сейчас России не нужны никакие конфликты, отметил Столяров.

Он добавил, что нельзя делать «истеричных заявлений» о том, что «все пропало». Это тоже вредит российскому обществу.

Ранее пранкеры разыграли главу WADA Витольда Баньку. Вован и Лексус вели беседу от лица «африканского политика». Одной из тем разговора стало участие стран во Всемирных играх дружбы. Банька заявил, что организация недовольна этой инициативой.

Россия Пранкеры Вован и Лексус
06 апреля 2024, 17:36
Размер штрафов за спам-звонки увеличат до миллиона рублей
Freepik
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Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Новый закон ужесточит административную ответственность как для физических, так и для юридических и должностных лиц. После вступления документа в силу микрофинансовые организации, которые рекламируют себя без указания полной стоимости кредита или займа, ждет штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Согласно новому закону, за спам-звонки физические лица оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические - от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее экономист Лазарь Бадалов предположил, что миллионный штраф станет ощутимым наказанием для микрофинансовых организаций. Эксперт также отметил, что давать оценку эффективности нововведения пока рано.

Штрафы Законы Реклама Кредиты Владимир Путин
06 апреля 2024, 16:59
Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома
Freepik
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Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, в течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам. На операторов возложили обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

С собственников не будут взимать плату за размещение сетей связи. Общее собрание владельцев квартир получило право отменить любое решение о доступе провайдера в дом, но для этого потребуется не менее двух третей голосов.

В субботу Путин также подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей. Речь идет о школах, санаториях, игровых и спортивных площадках.

Законы Владимир Путин
06 апреля 2024, 16:51
Ипотека или аренда, «вторичка» или новостройка. Россиянам рассказали, что выгоднее
РИА «Новости»
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Что выгоднее: купить или арендовать недвижимость? Что выбрать: вторичное жилье или квартиру в новостройке? Об этом «360» рассказал гость проекта «Жеребцова и точка», вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Он пояснил, что такой выбор — дело индивидуальное.

«Решение нужно принимать исходя из ситуации, в которой человек находится. Если жилье строится, то, конечно, в него нельзя сразу же переехать, и это определенного рода минус, - в то же время клиент может жить в уже существующем жилье и спокойно оплачивать ипотеку на строящееся. Но нужно однозначно понимать и планировать, что будут дополнительные расходы, связанные с ремонтом, покупкой мебели. Новое жилье обладает дополнительными преимуществами в части развитой инфраструктуры», - пояснил Дячкин.

Он добавил, что специалисты банка могут дать совет для принятия правильного решения, когда человек не знает, какой вариант ему выбрать. Можно также обратиться к риелторам - они обладают полной информацией и могут предоставить всю палитру вариантов, которые есть на рынке.

На вопрос о том, что выгоднее: ипотека или аренда, вице-президент банка ответил, что аренда позволяет быть более мобильным, но несет риски.

«Собственник жилья может предложить вам выехать, может вырасти арендная ставка. В целом лучше иметь собственное жилье, но когда нужна мобильность и вы планируете переезд, аренда - хорошее решение. Бывают ситуации, особенно с программами господдержки, когда платеж по ипотеке сопоставим с арендным. Приобретая жилье в ипотеку, вы можете, если оно готовое, сразу жить, если строящееся, придется подождать. А бывает, что жилье арендуют и параллельно спокойно строят», - добавил Евгений Дячкин.

Спрос на вторичное жилье в России снизился на 33% , сообщил сервис «Авито Недвижимость».

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