07 февраля 2025, 11:09

«Космический модник». В интернете оценили внешность нового главы Роскосмоса

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса. Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Часть пользователей восхищаются внешностью Баканова, сравнивая его со Штирлицем в исполнении Вячеслава Тихонова или американским актером Томом Харди. Один из комментаторов даже назвал его «космическим модником».

Однако другие с ними не согласились и написали, что в его внешности нет ничего особенного и что Баканов пытается копировать Илона Маска.

«Таких лиц, как у Гагарина, уже нет…» - написал один из пользователей.

До этого Баканов занимал должность замминистра транспорта, а ранее руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“ - единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что у Кремля нет никаких претензий к ушедшему в отставку экс-главе госкорпорации Юрию Борисову. Он объяснил это решение кадровой ротацией.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса.

Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Интернет Отставки Роскосмос
07 февраля 2025, 11:12
Студентам медвузов дадут возможность выбирать регион для обязательной отработки
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Студенты медицинских вузов, проходящие обучение на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава.

Ведомство разработало проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в случае принятия инициативы выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов будут после обучения трудоустраивать в обязательном порядке.

Специалист сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, добавили в пресс-службе.

Если студент обучается по договору целевого обучения, то после выпуска он должен пойти работать в указанную в документе организацию.

Ранее профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов раскритиковал проект об обязательной отработке.

По его словам, чтобы принять эту инициативу, придется изменить не только закон об образовании, но и конституцию, в которой есть упоминание гарантии бесплатного доступа к образованию российских граждан.

Вузы Врачи Медицина Студенты
07 февраля 2025, 08:58
В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе
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Вопрос перехода на 36-часовую рабочую неделю в России возможен в видимой перспективе. Об этом в беседе c Lenta.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», - сказала она.

По словам Бессараб, авторы законопроекта изучили подобный опыт изменения трудовых отношений в европейских странах и выяснили, что сокращение рабочей недели послужило для сотрудников стимулов эффективнее и быстрее выполнять свои задачи, а также меньше отвлекаться от работы.

Депутат добавила, что инициатива затронет сотрудников офисов, а также тех людей, которые работают в сфере торговли и предоставления услуг. Для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда России с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа.

Госдума РФ Депутаты Россия Работа
06 февраля 2025, 23:31
В магазинах «Светофор» обнаружили громадное количество нарушений
РИА «Новости»
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В магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах страны обнаружили большое количество нарушений продажи пищевых товаров. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Проверить магазины сети попросили депутаты Госдумы и общественные организации потребителей.

Проверяющие выявили отсутствие сопроводительной документации и маркировки или неполную информацию на ней, продукцию с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима хранения и признаки размораживания и замораживания продуктов, нарушение целостности или отсутствие упаковки.

В Ростовской области в 60 магазинах «Светофор» нашли 91 нарушение. Кроме этого, нарушения в магазинах сети выявили в Новгородской и Вологодской областях.

Сотрудники Россельхознадзора направили материалы с результатами проверки в прокуратуру и Роспотребнадзор, а также выдали предостережение о недопустимости выявленных нарушений.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» рассказал 360.ru, почему сливочное масло подделывают чаще всего , насколько легко его подделать и чем опасен такой фальсификат.

Роспотребнадзор Депутаты Россия Магазины Продукты
06 февраля 2025, 16:24
Работодателям раскрыли «рецепт» успешного найма россиян
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Россияне могут заменить иностранцев на рынке труда. Об этом заявил директор аутсорсинговой компании по предоставлению линейного персонала Алексей Жилов, комментируя ситуацию с ужесточением миграционной политики.

На фоне последних изменений в законодательстве многие снова заговорили о нехватке рабочих рук в стране. Однако специалисты в сфере найма уверены, что россияне способны заменить мигрантов: нужны разнорабочие, комплектовщики, водители и другие. К тому же, у россиян огромное количество преимуществ перед мигрантами.

«Негрязный труд и хорошая заработная плата. Вот рецепт успешного найма россиян и белорусов. А также хорошее отношение и бытовые условия», - подчеркнул Жилов.

По его словам, россиянам проще объяснить рабочий функционал как минимум из-за знания языка. Офисный труд давно уступает рабочему - за последние два года рынок выровнял позиции в сторону рабочих профессий.

«Последние два года наблюдаю тенденцию - из наших регионов, из Белоруссии, увольняются учителя из школ, воспитатели детских садов, младшие медработники, инженерные специальности. С таких позиций люди уходят и реально идут работать на вахту, на заводы», - добавил эксперт.

Возможное завершение СВО поспособствует притоку людей на рабочие специальности.

«В целом, конечно же, людей с СВО очень ждут. Это будет большая помощь в сферах строительства, тяжелых производств, где хороший доход. Люди с СВО дадут рынку вздохнуть с облегчением», - заключил специалист.

С 5 февраля в России вступили в силу изменения в законодательстве о миграционной политике. Нелегалов внесут в реестр контролируемых лиц, им запретят покупать недвижимость и автомобили, а также заключать браки.

Мигранты Работа Заводы

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