«Космический модник». В интернете оценили внешность нового главы Роскосмоса

Часть пользователей восхищаются внешностью Баканова, сравнивая его со Штирлицем в исполнении Вячеслава Тихонова или американским актером Томом Харди. Один из комментаторов даже назвал его «космическим модником».

Однако другие с ними не согласились и написали, что в его внешности нет ничего особенного и что Баканов пытается копировать Илона Маска.

«Таких лиц, как у Гагарина, уже нет…» - написал один из пользователей.

До этого Баканов занимал должность замминистра транспорта, а ранее руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“ - единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что у Кремля нет никаких претензий к ушедшему в отставку экс-главе госкорпорации Юрию Борисову. Он объяснил это решение кадровой ротацией.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса.

Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.