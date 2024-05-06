Короткая рабочая неделя началась в России

На прошлой неделе россияне отдыхали с понедельника по среду в честь праздника весны и труда 1 мая, рабочими были два дня - 2 и 3 мая.

Рабочая неделя с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявили выходными в честь Дня Победы. Кроме того, в среду, 8 мая, рабочий день будет сокращенным.

Ранее стало известно, что для жителей Московской области проведут порядка двухсот тематических ярмарок на майские праздники.

Свою продукцию представят производители из 42 городских округов региона. Глава Минсельхоза региона Владислав Мурашов подчеркивал, что на ярмарках можно приобрести товары местных фермеров и сельхозпроизводителей.