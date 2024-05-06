06 мая 2024, 08:29

Короткая рабочая неделя началась в России

РИА «Новости»
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В России стартовала короткая рабочая неделя. В мае это уже вторая подряд сокращенная «пятидневка».

На прошлой неделе россияне отдыхали с понедельника по среду в честь праздника весны и труда 1 мая, рабочими были два дня - 2 и 3 мая.

Рабочая неделя с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявили выходными в честь Дня Победы. Кроме того, в среду, 8 мая, рабочий день будет сокращенным.

Ранее стало известно, что для жителей Московской области проведут порядка двухсот тематических ярмарок на майские праздники.

Свою продукцию представят производители из 42 городских округов региона. Глава Минсельхоза региона Владислав Мурашов подчеркивал, что на ярмарках можно приобрести товары местных фермеров и сельхозпроизводителей.

День Победы 9 мая Россия
07 мая 2024, 01:22
Организаторы ПМЭФ-2024 объявили о завершении сбора тем для обсуждения от россиян
РИА «Новости»
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На крауд-платформе идея.росконгресс.рф завершился сбор тематик для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Начиная с 8 апреля россияне подали 2087 тем, что на 65% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Авторами стали 1047 пользователей крауд-платформы. За весь период сбора участники оставили 2689 комментариев», - уточнили организаторы.

Предложения распределили по категориям. Наибольшее количество тем относится к сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Это 498 предложений, или 24% от общего количества поступивших инициатив. На втором месте категория «Другое», в которую вошли 343 темы, на третьем - «Комфортная и безопасная среда для жизни» - 331.

Не менее востребованными оказались категории «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (323 темы), «Цифровая трансформация» (315 тем) и «Возможности для самореализации и развития талантов» (277 тем).

Интерес также вызвали темы, касающиеся поддержки семьи и многодетности, стимуляции рождаемости, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, а также муниципального и госуправления.

По словам экспертов фонда, сбор инициатив снова доказал, что россияне переживают о будущем страны и готовы предлагать свежие идеи для ее развития. Они отметили, что диалог между активными гражданами и государством укрепляется с каждым годом. Некоторые авторы не раз участвовали в сборе тем для форума.

По итогам сбора 25 авторов, чьи идеи окажутся наиболее востребованными, пригласят на форум.

Ранее «Росконгресс» сообщил об определении новой концепции Молодежного дня ПМЭФ , который пройдет 8 июня.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
06 мая 2024, 16:56
Nordwind Airlines предоставила резервный борт после отмены рейса Москва — Оренбург
РИА «Новости»
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Авиакомпания Nordwind Airlines предоставит резервный борт пассажирам отмененного рейса из Москвы в Оренбург. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с возвратом воздушного судна авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном самолете. Приблизительное время вылета - 16:30 по Москве», - сообщили в Nordwind Airlines.

Из аэропорта Шереметьево в Оренбург 6 мая вылетел самолет рейса N4 77. Однако спустя 30 минут после вылета экипаж принял решение о возвращении в воздушную гавань. На борту находились семь членов экипажа и 160 пассажиров. Пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами на период ожидания нового самолета.

В пресс-служба аэропорта Шереметьево 360.ru сообщали, что причиной возвращения самолета стала техническая причина.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Москва
06 мая 2024, 16:38
Посла Франции вызвали в МИД России
РИА «Новости»
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В понедельник посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Кроме него, в МИД вызвали посла Великобритании.

«В МИД России вызваны два посла: Франции и Британии», - написала Захарова.

РИА «Новости» уточнило, что глава французской дипмиссии уже прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства. Ответить на вопросы журналистов он наотрез отказался.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что Франция направила в зону украинского конфликта военнослужащих Иностранного легиона , они разместились в городе Славянск в Донецкой Народной Республике.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что французских военных на Украине станут считать интервентами. По его словам, решение президента республики Эммануэля Макрона об отправке войск станет для него «лебединой песней».

Великобритания Мария Захарова Россия МИД РФ Франция
06 мая 2024, 15:07
Вернуть с процентами. Найден способ наказывать нерадивых получателей маткапитала
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии 360.ru поддержала эту инициативу, отметив, что для тех, кто использует маткапитал в корыстных целях, можно предусмотреть штрафные санкции.

В Госдуму внесли законопроект , который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии 360.ru поддержала эту инициативу, отметив, что для тех, кто использует маткапитал в корыстных целях, можно предусмотреть штрафные санкции.

Согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», если родители не оформляют ипотеку, то использовать маткапитал на покупку жилья можно только по достижении ребенка трехлетнего возраста, По словам Бессараб, законотворцы исходили из того, что мать должна не только родить, но и воспитывать своего ребенка. Она предположила, что в случае принятия поправок, злоупотреблений со стороны семей будет не так много.

«То есть когда ребенка рожают только с целью получить материнский капитал, а потом отказываются от него. Но при нынешнем уровне технологий государство может отследить эту ситуацию и потребовать вернуть деньги, например, с процентами», - предположила депутат.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что Госдума поддержит поправки, поскольку это очень помогло бы молодым семьям. Родителям с детьми важно иметь отдельное жилье, подытожила она.

Ранее Бессараб рассказала, что в Госдуме предложили тратить средства маткапитала на покупку российского минивэна для больших семей.

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