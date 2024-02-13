13 февраля 2024, 16:14

«Королеву марафонов» Блиновскую отказались отпускать из СИЗО

РИА «Новости»
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Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из следственного изолятора, куда ее отправили за нарушение условий домашнего ареста. Об этом сообщили «Известия».

Блиновская участвовала в заседании суда в формате ВКС. При этом создательница «Марафона желаний» расплакалась, говоря о своих детях.

«Я могу быть гораздо полезнее следствию, находясь не в СИЗО», - указала она.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова сообщала, что Блиновская, находясь в СИЗО № 6 «Печатники», сможет пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Также там есть спортзал.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - уточнила Ботова.

Известно, что «королеву марафонов» поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Мосгорсуд Задержание блогера Елены Блиновской
13 февраля 2024, 16:17
Москвичей пригласили на курс эффективных переговоров от «Технограда»
Unsplash
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ откроет регистрацию на новый онлайн-курс под названием «Эффективные переговоры для жизни и бизнеса». Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа обучит широкий круг слушателей навыкам успешного общения и переговоров. Участники освоят методы эффективной коммуникации и приемы, необходимые для профессиональных переговорщиков.

Курс проведут на безвозмездной основе. Для участия потребуется предварительная регистрация. Учебная программа включит три вебинара, каждый из которых будет продолжаться 60 минут. Занятия будут начинаться в 15:00 часов по московскому времени. Проведет курс опытный бизнес-тренер и коуч Анна Томас.

Первый вебинар 15 февраля затронет ключевые стратегии ведения переговоров. Преподаватель даст слушателям инструменты для эффективной аргументации, научит их правильно формировать вопросы и успешно завершать коммуникацию.

На занятии 20 февраля темой станут невербальные аспекты общения. Участники освоят способы интерпретации мимики, жестов и поз, что позволит им лучше читать своего собеседника и влиять на результат диалога без слов.

Завершающий вебинар 22 февраля посвятят эмоциональной составляющей переговорного процесса. Студенты получат знания о происхождении частых эмоциональных реакций и научатся их контролировать ради достижения успеха в деловых встречах.

В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.

Переговоры Бизнес Образование ВДНХ Москва
13 февраля 2024, 15:53
«Мудрость мамы». Панда Диндин крепко обняла своего детеныша
РИА «Новости»
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Московский зоопарк показал, как панда Диндин играет с детенышем Катюшей в большом вольере. Взрослая панда крепко обняла дочь. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как маленькая панда перекатывалась из стороны в сторону, находясь сверху на маме. Диндин держала медвежонка в крепких объятиях. А потом они вместе, лежа на спине, смотрели в потолок. Однако очень скоро малышка попыталась сбежать обратно на любимую лестницу.

«Мудрость мамы не знает границ… кто же откажется от времени, проведенного с мамой», - прокомментировала Акулова.

Ранее Катюша показала настоящий русской характер. Гендиректор зоопарка подчеркнула, что рада тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
13 февраля 2024, 15:33
Продажу отдельных партий популярной минеральной воды приостановили в России
РИА «Новости»
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Продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» приостановили в России. Соответствующее предписание сделал Роспотребнадзор, сообщил РБК.

Специалисты ведомства заинтересовались продукцией после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода от глотка воды. Проверка показала, что в бутылке был уксус.

Представитель Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил, что в России сейчас продается порядка 2,5 миллиона бутылок «Джермука» из этой партии. Местонахождение всего товара уже установили и изъяли из продажи.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также призывал предпринимателей приостановить продажу «Джермука» до выяснения обстоятельства ЧП.

В декабре прошлого года школьница в Москве специально выпила уксус , чтобы пропустить уроки. Девушку отвезли в больницу, а родителей оштрафовали за неисполнение своих обязанностей.

Роспотребнадзор Россия
13 февраля 2024, 15:21
Более 180 проектов Москвы представили на платформе «Смартека»
Freepik
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На платформе лучших региональных практик «Смартека» представили 181 проект Москвы. Около 20% из них направлены на развитие предпринимательства, 18% применяют в сфере здравоохранения, а еще 15% — в области социальной поддержки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева подчеркнула, что Москва - лидер по числу размещенных на платформе гайдов: около 11% от общего числа представленных на портале региональных инициатив исходят от столицы.

По ее словам, наиболее востребованы в регионах проекты по развитию предпринимательства и образования.

«В числе самых известных кейсов Москвы - портал поставщиков, создание цифровой карьерной среды в университете, сборники „Алгоритмы для бизнеса“ и „Алгоритмы для самозанятых“ и другие», - уточнила она.

Специалисты разработали платформу «Смартека» для обмена лучшими практиками. Разные города могут показать свои успешные кейсы и воспользоваться разработками друг друга. Сейчас 43 столичных проекта нашли применение в 70 регионах страны.

Кроме того, Москва провела более 80 бизнес-миссий с партнерами из дружественных стран На платформе лучших региональных практик «Смартека» представили 181 проект Москвы. Около 20% из них направлены на развитие предпринимательства, 18% применяют в сфере здравоохранения, а еще 15% - в области социальной поддержки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Бизнес Технологии Москва

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