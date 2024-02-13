«Королеву марафонов» Блиновскую отказались отпускать из СИЗО

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Блиновская участвовала в заседании суда в формате ВКС. При этом создательница «Марафона желаний» расплакалась, говоря о своих детях.

«Я могу быть гораздо полезнее следствию, находясь не в СИЗО», - указала она.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова сообщала, что Блиновская, находясь в СИЗО № 6 «Печатники», сможет пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Также там есть спортзал.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - уточнила Ботова.

Известно, что «королеву марафонов» поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.