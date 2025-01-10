«Королевский подарок». Мьянма отправила в Московский цирк шесть слонят

Шесть слонят - пять самцов и одна самка - в возрасте от трёх до четырех лет теперь будут жить в БГМЦ. Животных в Россию доставили на специально заказанном борту Ил-76. Полет занял чуть больше суток с двумя остановки для дозаправки самолета. Слонят сопровождали три дрессировщика и один ветеринар. Специалисты будут в России еще несколько месяцев, чтобы помогать работникам цирка в адаптации млекопитающих.

«Это по-настоящему большой серьезный королевский подарок», - сказал Запашный.

Глава цирка рассказал, что дрессировать новых обитателей цирка он будет совместно с коллегами из Франции и Мьянмы.

Мария Захарова подчеркнула, что передача животных стала возможным благодаря совместным усилиям представителей различных ведомств России и Мьянмы.

Ранее стало известно, что в сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Крыму доставили около 800 птиц , пострадавших от разлива мазута в Черном море.