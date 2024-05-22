22 мая 2024, 09:31

Король Бахрейна в среду приедет в Россию

Global Look Press
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В среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа совершит официальный визит в Россию. Он приедет в страну для переговоров об итогах прошедшего 16 мая общеарабского саммита и двусторонних отношениях.

«Король Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет в Москву с визитом по приглашению президента дружественной Российской Федерации Владимира Путина», - сообщило агентство BNA.

По информации источника, в повестку визита войдут переговоры по вопросам текущей международной и региональной ситуации, двустороннего сотрудничества и итогам прошедшего 16 мая 33-го арабского саммита.

По итогам саммита арабские лидеры приняли декларацию о размещении международных миротворцев на территории палестинского сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.

Ранее Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярного мирового порядка.

Международные отношения Россия Переговоры
22 мая 2024, 09:46
Льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке могут отменить. Чем это грозит
РИА «Новости»
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Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщил «Коммерсант». По оценкам авиакомпаний, такая мера может привести к росту стоимости билетов и сокращению убыточных рейсов в регион.

В S7 отметили, что при отмене льготных тарифов стоимость билетов может измениться, потому что пониженный коэффициент на Дальнем Востоке уже занимает существенную часть в стоимости рейса.

Кроме того, в перспективе это грозит и сокращением полетной программы в регион, где себестоимость перевозок выше, чем в других субъектах, добавили в S7.

По оценке «Уральских авиалиний», на Дальнем Востоке большая доля субсидируемых перевозок и тарифы по ним уже несколько лет остаются убыточными. В компании так же предупредили, что отмена льгот на аэронавигацию приведет к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров и возможному сокращению объемов перевозок на фоне роста доли убыточных рейсов.

При этом в прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию подскочили на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.

В марте 2020 года регулятор установил для Дальнего Востока коэффициент в 0,01 от ставки в рамках поддержки в пандемию. В совокупности перевозчики должны были сэкономить порядка 4,7 миллиарда рублей за полгода. Источник издания в Минтрансе обратил внимание, что мера изначально вводилась именно как временная.

Авиация
22 мая 2024, 04:49
Православные 22 мая отметят Николин день
РИА «Новости»
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Православные сегодня отмечают Николин день. Этот праздник — день памяти святого Николая Чудотворца, прообраза Деда Мороза. Поэтому отмечать его надо по-доброму: помогать ближним и не обижать слабых.

В православном календаре два праздника, посвященных Николаю Чудотворцу: Никола Зимний (19 декабря) и Никола Вешний (22 мая). В конце весны православные отмечают день Перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар.

Верующие просят Святителя Николая о здоровье, справедливости и заступничестве. Святой считается покровителем путников и детей.

В Николин день стоит посетить храм и поставить свечку в память о Чудотворце. Кроме того, в этот день надо стараться совершать добрые поступки - например, раздавать милостыню нищим. А вот обижать слабых нельзя. Запрещается кричать на детей, бить животных и убивать пауков.

В Николин день на Руси устраивали праздники для детей и гулянья для взрослых. В этот день принято было посещать баню. А если с утра умыться росой, то считалось, что весь год будет веселым.

Ранее священнослужитель Савченко рассказал, о чем молятся Николаю Чудотворцу.

Праздники Священники РПЦ Православие
22 мая 2024, 04:24
Россиянам рассказали, чем грозит отказ пустить в квартиру газовщика
Freepik
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Отказ пустить в квартиру газовщика для проверки оборудования может привести к крупному штрафу. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.

Она напомнила, что в апреле в России в пять раз увеличили штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы. Для физических лиц он составил от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных - от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но штраф - это не единственная возможная санкция. За отказ от проверки газоснабжения человеку могут отключить газ.

«Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф», - рассказала Нельга в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что проверка газового оборудования - важная мера безопасности, и пренебрегать ей не стоит.

Штрафы Газ Россия Квартиры
22 мая 2024, 01:57
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба в России
РИА «Новости»
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Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение никаба может вызвать недовольство российских мусульман. Это создаст новые очаги напряженности в обществе.

Эти попытки можно будет расценить как нарушение норм светского права и Конституции страны, которая гарантирует гражданам РФ право на свободное вероисповедание, заявил он в интервью РБК.

«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», - сказал он.

По его словам, совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсудить эту инициативу с властями. При этом он добавил, что организация «не пропагандирует ношение никаба в современном обществе».

Муфтий считает, что в условиях светского государства нужно соблюдать общепринятые религиозные правила. Следует выбирать одежду, которая соответствует требованиям ислам, но при этом не вызывает негатива у окружающих.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предупредил, что такие радикальные меры могут вызвать возмущение у исламского общества.

Женщины Россия Ислам

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