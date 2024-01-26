Корма для животных от Nestle подорожают в России с 5 февраля

Ожидается, что влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» в опте подорожают на 4%, кошачий сухой корм Felix - на 6,4–8%, сухие корма Purina One - от 1% до 10%, Pro Plan - от 1% до 12%. Товары ветеринарных линеек для кошек от Pro Plan подорожают в пределах от 4% до 12% в сегменте сухих кормов, цены на влажные вырастут почти на 10%. Цены на такие же товары для собак вырастут примерно на 10% и 7% соответственно.

В РБК пояснили, что себестоимость меняется из-за роста закупочных цен на сырье (подорожали мясные, куриные, рыбные ингредиенты), увеличиваются логистические затраты, дорожает упаковка.

В 2023 году, по данным Росстата , наиболее ощутимо выросли цены на яйца, помидоры, груши, виноград и бананы.