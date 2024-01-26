26 января 2024, 13:50

Корма для животных от Nestle подорожают в России с 5 февраля

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Российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix с 5 февраля. Рост отпускных цен составит до 12%. О поступившем уведомлении РБК сообщили два источника среди поставщиков кормов.

Ожидается, что влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» в опте подорожают на 4%, кошачий сухой корм Felix - на 6,4–8%, сухие корма Purina One - от 1% до 10%, Pro Plan - от 1% до 12%. Товары ветеринарных линеек для кошек от Pro Plan подорожают в пределах от 4% до 12% в сегменте сухих кормов, цены на влажные вырастут почти на 10%. Цены на такие же товары для собак вырастут примерно на 10% и 7% соответственно.

В РБК пояснили, что себестоимость меняется из-за роста закупочных цен на сырье (подорожали мясные, куриные, рыбные ингредиенты), увеличиваются логистические затраты, дорожает упаковка.

В 2023 году, по данным Росстата , наиболее ощутимо выросли цены на яйца, помидоры, груши, виноград и бананы.

Еда Коты Собаки Животные
26 января 2024, 11:57
Школьников и студентов пригласили на «IT-дайвинг» от VK
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Старшеклассникам и студентам первых-вторых курсов вузов со всей России предложили бесплатно поучаствовать в образовательной программе «IT-дайвинг» от VK Education. Компания открывает новый набор на обучение по перспективным цифровым специальностям.

«Ребятам доступны шесть востребованных IT- и digital-направлений: машинное обучение, тестирование, аналитика, бэкенд-разработка, управление проектами и дизайн», - передали в пресс-службе компании.

Школьники и студенты узнают о работе технологичных проектов, проверят свои силы в решении прикладных задач, а также смогут полностью погрузиться в одно из выбранных направлений, тем самым узнав, подходит ли им специальность. Эксперты расскажут молодежи о нюансах и особенностях цифровых профессий, тонкостях повседневной работы и карьерных возможностях VK.

«IT-дайвинг» пройдет с 26 февраля по 24 марта. Оставить заявку на участие в программе можно до 25 февраля в специальном мини-приложении по ссылке. Самых активных ребят пригласят на специальное мероприятие в офис VK в июле. Участие в «IT-дайвинге» - это возможность проявить себя, узнать о самых востребованных IT-специальностях, познакомиться с современными технологиями и трендами.

Ко Дню студента специалисты VK также подготовили тематические активности. Специальный чат-бот подскажет, как сохранить баланс между учебой и личной жизнью, предложит варианты, чтобы весело и интересно провести день. Участников ждут конкурсы и ценные призы.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантов для театров, музеев и других учреждений культуры. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. Площадка предлагает заявителям два типа поддержки: денежную, которая пойдет на создание контента, а также цифровую для продвижения во «ВКонтакте».

ВКонтакте Россия Работа Школьники Студенты
26 января 2024, 11:14
Путин потребовал отчет о выплатах семьям погибших участников СВО
РИА «Новости»
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Минобороны России проанализирует и отчитается о страховых выплатах родственникам погибших военнослужащих. Президент Владимир Путин поручил сделать это к апрелю. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Провести анализ осуществления акционерным обществом „СОГАЗ“ выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции», - поручил он.

Ответственным за исполнение Владимир Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу. Ему предстоит подготовить отчет к 1 апреля 2024 года. Президент также поручил внести изменения в закон о статусе ветерана и рекомендовал регионам при назначении собственных выплат учитывать родственников, которые жили в других субъектах федерации.

Владимир Путин дал эти поручения по итогам встречи с членами семей погибших солдат в Ново-Огареве 7 января. Он пообещал, что государство окажет им должную поддержку.

Военные Владимир Путин
26 января 2024, 09:03
Кондуктору в Екатеринбурге пришлось по сугробам гнаться за своим автобусом
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге водитель случайно уехал с остановки без кондуктора, которая вышла из салона в киоск. Женщине пришлось бежать за автобусом по грязному сугробу. Об этом написал Е1 со ссылкой на очевидцев.

Все произошло на остановке на улице Бакинских Комиссаров. О том, что он ехал без кондуктора, водителю сообщили пассажиры-пенсионерки. Он возмутился, что коллега не предупредила его о намерении выйти на улицу.

«Негатива не было, все посмеялись дружно», - рассказал порталу один из пассажиров.

Ранее водитель автобуса в Хабаровском крае получил реальный срок за то, что грубо вытолкал из салона пожилую пассажирку, от которой якобы неприятно пахло. Кондуктор встала на его сторону - пнула сумку женщины и посоветовала пенсионерке помыться перед посадкой в общественный транспорт. Поведение 64-летнего водителя квалифицировали как хулиганство. Теперь ему предстоит провести два с половиной года в колонии строгого режима.

Автобусы Екатеринбург Водители
26 января 2024, 03:52
Академик рассказал, как сохранить мужскую функцию
Freepik
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Мужчинам желательно заводить детей до 45 лет, в более старшем возрасте способность оставлять потомства заметно ослабевает. Об этом сообщил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, академик Геннадий Сухих. Его слова передало издание «Аргументы и факты».

«Огромные современные клинические исследования показали, что если мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми и долго живущими, желательно, чтобы мужчина выполнил эту функцию до 45 лет», - заявил он.

Специалист отметил, что даже в молодом возрасте у мужчины могут быть малоподвижные сперматозоиды. Чтобы сохранить оптимальную фертильность, человеку важно с детства следить за своим здоровьем.

Особенно важным врач назвал период полового созревания, который начинается примерно с 10-13 лет. Мальчикам следует наблюдаться у урологов для своевременного выявления вероятных отклонений.

Не менее важна регулярная физическая активность в таком возрасте. По словам эксперта, современные подростки погрузились в гаджеты и не развивают мускулатуру.

«Когда тебе 12-16 лет, ты должен играть в волейбол, баскетбол, бегать, боксировать, заниматься приседаниями, тогда предстательная железа, которая является очень мощным органом для мужчины, для мужского здоровья, выдаст все необходимые молекулы, которые тебя сделают мощным», - сказал Сухих.

Ранее ученые из Цюрихского университета выяснили, что определенные убеждения о мужественности негативно влияют на эрекцию. Мужчины, которые воспринимают ее как нестабильный показатель, чаще всего испытывают проблемы с эректильной функцией из-за стресса.

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