Корм для собак и кошек ввозили в Россию с мышьяком

По данным ведомства, временные ограничения ввели с 31 января. Такое решение приняли после повторного обнаружения мышьяка в этих кормах для домашних животных. Как уточнили в Россельхознадзоре, приостановка затронула сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life.

Итальянский бренд Farmina прекратил поставки в Россию после начала спецоперации. Однако корм стабильно появлялся на полках российских магазинов через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта стороны не планировали.

Ранее в Россию з апретили ввозить корма итальянской компании Hill’s. По данным Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили серьезные нарушения.