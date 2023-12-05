«Корежили сознание людей». Путин — о националистической политике киевского режима

Путин обратил внимание, на распространение киевским режимом русофобии и фейков, которые сеяли рознь между людьми.

«Просто целенаправленно корежили сознание населения. Подчеркну - и маленьких [жителей], и взрослых людей», - указал он.

Теперь последствия таких действий, по его словам, важно преодолевать. Отдельно президент отметил, что фейки киевские власти внедряли и в учебные программы.

«Очень важно, чтобы те возможности, которые дает „Движение первых“ , были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», - пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что в этом направлении предстоит сделать многое, чтобы вместе преодолеть разрушительное наследие сначала ползучей, а потом открытой агрессивной националистической политики украинских властей.