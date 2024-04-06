Корабль «Союз МС-24» с российским космонавтом успешно приземлился в Казахстане

Приземление произошло в 10:17 по московскому времени. Помимо Новицкого, на борту были белорусский космонавт Марина Василевская и американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

«Утром корабль отстыковался от модуля „Рассвет“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно», - информировали в Роскосмосе.

В марте Олег Новицкий рассказал журналистам, что Международная космическая станция находится в хорошем состоянии и прослужит еще долго. По словам космонавта, МКС полностью обеспечивает выполнение программы полетов и безопасность экипажей. Чтобы заменить эту станцию на новую, более современную, понадобятся некоторое время и плавный переход, заметил Новицкий.