06 апреля 2024, 10:52

Корабль «Союз МС-24» с российским космонавтом успешно приземлился в Казахстане

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого был российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в районе города Жезказгана в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Приземление произошло в 10:17 по московскому времени. Помимо Новицкого, на борту были белорусский космонавт Марина Василевская и американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

«Утром корабль отстыковался от модуля „Рассвет“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно», - информировали в Роскосмосе.

В марте Олег Новицкий рассказал журналистам, что Международная космическая станция находится в хорошем состоянии и прослужит еще долго. По словам космонавта, МКС полностью обеспечивает выполнение программы полетов и безопасность экипажей. Чтобы заменить эту станцию на новую, более современную, понадобятся некоторое время и плавный переход, заметил Новицкий.

Казахстан Космонавты Корабли Роскосмос NASA
06 апреля 2024, 10:45
Гумпомощь для военных выкинули на помойку в Белгородской области
РИА «Новости»
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Жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Об этом сообщил телеканал «Белгород».

Гумпомощь нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.

«Особенно больно, говорят труженицы тыла, было увидеть выброшенные иконки и письма для солдат. Их передали из Ленинградской области», - указали в издании.

Местные жители сообщили о находке волонтерам, которые спасли 80% выброшенного и обратились в полицию.

Ранее школьники из Химок написали бойцам в зоне спецоперации более двух тысяч писем. Дети отправляют военным теплые слова, пожелания и стихи. Благодаря поддержке школьников бойцы чувствуют частичку родного дома и любви близких, отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Волонтеры Лекарства Военные Полиция Продукты
06 апреля 2024, 04:36
Юрист рассказал, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
РИА «Новости»
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Приход на банковскую карту «денег из ниоткуда» не является поводом для радости. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если деньги пришли просто так, то владельцу карты следует насторожиться. Деньги нужно вернуть туда, откуда они пришли. В противном случае человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Процесс возвращения тоже затягивать нежелательно.

«Если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», - заявил юрист.

Также «деньги из ниоткуда» - это излюбленный способ многих аферистов. Чтобы не попасть на уловку мошенников, возвращать полученные средства необходимо через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что мошенники становятся все более изобретательными. Теперь они перешли на сложные трехступенчатые схемы обмана.

Банки Россия Деньги
06 апреля 2024, 00:35
В Чечне запретили слишком быструю музыку
Freepik
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Правительство Чечни утвердило темп от 80 до 116 ударов в минуту обязательным для всех музыкальных, хореографических и вокальных произведений в регионе. Об этом заявил министр культуры республики Муса Дадаев, его слова привело издание «Чеченская Республика Сегодня».

Министр культуры Чечни провел большое совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов республики. В ходе встречи он озвучил свое решение, согласованное с чеченским главой Рамзаном Кадыровым.

В Минкультуры проводят масштабную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных композиций менталитету региона.

«Музыкальная культура чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей - культурное наследие чеченского народа», - заявил Дадаев.

Ранее духовное управление мусульман Чечни утвердило обязательные нормы при проведении свадеб в республике. Запретили «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам».

Чечня Рамзан Кадыров Музыка
05 апреля 2024, 21:23
Минюст включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов писателя Михаила Веллера*. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По данным Минюста, Веллер* выступал против специальной военной операции, призывал к действиям, которые могут разрушить территориальную целостность страны.

«Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - уточнили в министерстве.

Еще Минюст добавил в реестр иноагентов предпринимательницу Анастасию Татулову*. Она тоже выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию, направленную для формирования негативного образа России.

Ранее листа группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Артист негативно высказался в адрес военных на видеохостинге YouTube.

* Признан в России иностранным агентом.

Россия Иноагенты Писатели

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