18 июня 2024, 23:53

Корабль с сокровищами нашли дайверы на дне Ладожского озера

РИА «Новости»
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Дайверы научно-исследовательского проекта 1XPEDITION нашли на дне Ладожского озера затонувший корабль с сокровищами. Предположительно судно принадлежало пиратам. Об этом сообщили сами исследователи на своей странице в «Дзен».

Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже XIX–XX веков. Судно получило значительные повреждения - возможно, взорвалось изнутри.

На корабле дайверы нашли рынду, керамические сосуды, фарфоровый умывальник и телеграф. Среди других интересных находок - чашка с белыми камнями, возможно, жемчугом.

На борту судна изображен Левиафан - огнедышащий морской змей из библейских сюжетов. Это навело исследователей на мысль, что корабль принадлежал пиратам.

«Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» - пояснил координатор проекта Сергей Куликов.

Исследователи передадут найденные артефакты и все материалы исследования в центр подводного наследия Института археологии РАН, где их дополнительно изучат.

В мае подводные археологи нашли в Южно-Китайском море знаменитую американскую подводную лодку USS Harder , которая затонула в августе 1944 года.

Исследования Археология Корабли Пираты
19 июня 2024, 00:07
Рейды по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках
РИА «Новости»
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Следователи продолжают проверять информацию о незаконных торговых точках на территории Котельников и неконтролируемом нахождении там нелегальных мигрантов. Ряд нарушителей уже обнаружили, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК осмотрели складское помещение в микрорайоне Южный. В нем они обнаружили нелегальный товар бытового назначения.

Также на складе был иностранный гражданин, незаконно пребывающий на территории РФ. Приятель мигранта пытался дать взятку, за что его привлекут к ответственности по УК РФ.

Внимание правоохранителей привлек медцентр на улице 2-й Покровский проезд. Здесь изъяли запрещенную в России литературу. Медицинский центр закрыли.

Проверку провели в хостеле на улице Строителей. Выяснилось, что в нем на миграционный учет фиктивно ставили иностранных граждан.

Ранее сотрудники МВД провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.

Мигранты МВД РФ СК РФ Россия Котельники
18 июня 2024, 21:24
«Защита от биологических угроз». ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, провоз патогенов на территорию России будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы, а нарушение правил безопасности при обращении с ними - до восьми лет. Последнее наказание применяется в случае смерти по неосторожности двух или более лиц.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власть должна защитить граждан России от биологических угроз.

«Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», - добавил Володин.

По словам Пискарева, принятие законопроекта поспособствует укреплению безопасности России и защите граждан от биологических угроз.

О разработке законопроекта, ужесточающего наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами, депутат Пискарев сообщил в начале апреля этого года.

Правила Депутаты Россия Оружие
18 июня 2024, 19:28
Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям
РИА «Новости»
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В ряде Telegram-каналов распространили информацию о том, что Минпромторг якобы приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники. Кроме того, по словам авторов этих сообщений, ведомство проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. К реальности эти вбросы отношения не имеют.

Фейк Информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, появилась в ряде Telegram-каналов.

Авторы этих сообщений утверждали, что получатели якобы не достигают необходимых показателей обозначенных в госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, они связали приостановку выдачи субсидий со сменой руководства в министерстве.

Правда Пресс-служба Министерства промышленности и торговли опровергла эти данные , указав, что выдача субсидий радиоэлектронным предприятиям продолжается. Более того, прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства.

В ведомстве отметили, что количество проектов, которые получают финансирование, растет так же, как и число проверок контролирующими органами, «так как каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

В течение года в зависимости от стадии реализации проектов и других факторов Минпромторг регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии.

«Под „другими факторами“ мы понимаем объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и тому подобное. Туда же можно отнести и появление из внешних открытых источников информации о рисках реализации проектов», - уточнили в министерстве.

Кроме того, по всем государственным расходам ежегодно контролирующие органы устраивают проверки. Их проводят Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство России. Электроника в этом плане не является исключением, заключили в министерстве Таким образом, информация о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, недостоверна.

В пресс-службе ведомства объяснили, что никакой заморозки выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям не было, а проверки проводятся в плановом режиме для контроля за расходованием средств и обеспеченностью государственных субсидий результатом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Россия Деньги
18 июня 2024, 19:26
Производителей продукции, которой отравились россияне, удалось найти
РИА «Новости»
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Специалисты установили производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, которой отравились люди в Московской области и других регионах России. Продукцию изъяли из оборота, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Источник заражения послужила продукция „Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке“», - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, основные изготовители продукции - ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К» - не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию.

Предприятия располагались в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов. Свою деятельность они вели в антисанитарных условиях.

В ходе проверки из оборота изъяли более 172 тонн продукции, вызвавшей ботулизм в российских регионах.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования после вспышки случаев заболевания в Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.

С 11 июня в столичные больницы обратились более 100 человек с признаками отравления. Пострадавшие заказывали продукты через службы доставки.

Больницы Роспотребнадзор Россия Продукты Ботулизм Случаи ботулизма в России

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