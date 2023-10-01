Конюхов запланировал две экспедиции на воздушных шарах для установки рекордов
Известный российский путешественник Федор Конюхов заявил о намерении совершить экспедиции на воздушных шарах «ФосАгро» и побить рекорд России по набору высоты. О своих планах он рассказал в ходе премьеры биографического фильма «Повелитель ветра».
Для этого мероприятия компания изготовила аэростат с объемом в 12 тысяч квадратных метров. Этот же воздушный шар путешественник хочет использовать, чтобы установить очередные рекорды. Конюхов запланировал вертикальный подъем на тепловом воздушном шаре более чем на 12 километров.
«Эту экспедицию мы совершим на том же шаре „ФосАгро“, на котором совершили рекордный по дальности перелет», - процитировала путешественника пресс-служба компании.
Конюхов отметил, что новые достижения по вертикальной оси постарается осуществить весной или летом следующего года. Он выразил уверенность, что воздушный шар принесет удачу.
Кроме того, путешественник намерен закрепить свой мировой рекорд дальности перелета. Для этого он осуществит трансконтинентальную экспедицию с дистанцией в пяти тысяч километров - от Кировска до Тихого океана.
«Для этого вместе с „ФосАгро“ мы планируем построить новый воздушный шар специальной конструкции», - заключил Конюхов.