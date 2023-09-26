Конюхов первым в мире переплывет Тихий океан на солнечном катамаране

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«Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа - микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях», - отметил Конюхов.

По данным официального сайта путешественника, в рамках проекта Конюхов на первом этапе экспедиции преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. На втором этапе он будет двигаться от Чили до Австралии через Тихий океан. Этот переход станет первым в истории.

Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек при участии сотрудников МЧС России. Российские пилоты поднялись на 4728 метров высоты с горного плато. До этого, такой рекорд 20 лет назад принадлежал венграм.

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