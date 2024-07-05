Конюхов отправился на Северный полюс

Конюхов отправился на Землю Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы» вместе с пилотом Игорем Потапкиным. Оттуда они планируют совершить первый в истории полет на Северный полюс на паралете.

«Планируется, что в районе острова Рудольфа - самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров», - сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

До Северного Полюса Федор Конюхов вместе с пилотом планируют долететь за 12-14 часов. Атомный ледокол будет идти до этой точки около двух с половиной суток. После этого корабль заберет пилота Потапкина обратно на Большую землю. А вот Конюхов останется на Северном полюсе, где развернет одиночную полярную мини-станцию, выполняя научную программу Института океанологии РАН. Там путешественник проживет три недели, изучая сейсмическую активность Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа ледового покрова.

В прошлой такой экспедиции Конюхов провел на льдине две недели. Новое путешествие поставит рекорд одиночного пребывания человека на Северном полюсе.