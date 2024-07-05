05 июля 2024, 00:21

Конюхов отправился на Северный полюс

РИА «Новости»
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Путешественник Федор Конюхов отправился на архипелаг Земля Франца-Иосифа, откуда планирует совершить перелет на мотопараплане на Северный полюс. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Конюхов отправился на Землю Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы» вместе с пилотом Игорем Потапкиным. Оттуда они планируют совершить первый в истории полет на Северный полюс на паралете.

«Планируется, что в районе острова Рудольфа - самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров», - сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

До Северного Полюса Федор Конюхов вместе с пилотом планируют долететь за 12-14 часов. Атомный ледокол будет идти до этой точки около двух с половиной суток. После этого корабль заберет пилота Потапкина обратно на Большую землю. А вот Конюхов останется на Северном полюсе, где развернет одиночную полярную мини-станцию, выполняя научную программу Института океанологии РАН. Там путешественник проживет три недели, изучая сейсмическую активность Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа ледового покрова.

В прошлой такой экспедиции Конюхов провел на льдине две недели. Новое путешествие поставит рекорд одиночного пребывания человека на Северном полюсе.

Путешествия Рекорды
04 июля 2024, 23:38
В Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов
Unsplash
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В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы. Указ подписал муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев. Документ опубликовали в Telegram-канале Духовного управления мусульман республики.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказано в документе.

Ранее в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что ношение никабов нужно запретить на всей территории России.

В центре напомнили, что ислам предписывает женщинам носить хиджабы (накидки, которые не скрывают лицо), а никаб не является обязательным. Кроме того, носить никабы временно запретили в Дагестане.

Никаб - женская одежда, полностью закрывающая голову и лицо за исключением глаз. Ее принято носить мусульманкам в некоторых странах Ближнего Востока.

Разговоры о запрете никабов участились после террористической атаки в Дагестане. Тогда вооруженные боевики напали на церкви, синагону и посты ДПС. Как выяснили правоохранительные органы, один из террористов хотел сбежать, использую никаб для маскировки. Кроме того, в конце июня в республике разгорелся скандал - женщину-врача начали травить за то, что она попросила пациентку на приеме снять никаб.

Одежда Дагестан Запреты Россия Религия Ислам
04 июля 2024, 21:21
РПЦ призвала к запрету сатанизма в России
Freepik
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В России давно возникла необходимость запрета сатанизма. Протест против христианства является страшным грехом, заявил в беседе с «Царьградом» член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

«Вообще, для любого верующего человека нет ничего страшнее сатанизма, являющегося прямой антитезой тех традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют представителей всех традиционных религий», - сказал он, Представитель РПЦ также отметил, что своей деятельностью сатанисты оскорбляют чувства верующих. В связи с этим он призвал дать детальное определение сатанизму и его идеологические основания.

Тюренков предложил разработать законопроект о запрете сатанизма для представителей всех религий.

Ранее житель Санкт-Петербурга пострадал от рук сатаниста. Знакомый напал на него в гостях и пытался выцарапать на лбу пентаграмму.

РПЦ Запреты Россия Религия
04 июля 2024, 16:56
Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
РИА «Новости»
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Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили государственные награды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие состоялось 3 июля. Официальной информации о том, какой именно награды удостоили Вована и Лексуса, нет.

Но на фотографии, опубликованной в Telegram-канале кремлевского пула журналистов агентства, оба стоят с орденами Дружбы на груди.

Ранее пранкеры рассказали , что некоторые из разыгранных ими политиков сами оставляли им номера телефонов и даже обменивались с ними сообщениями после разговора.

Также они прокомментировали слухи о связях с российскими спецслужбами и работе в некоем наднациональном PR-агентстве.

В среду Вован и Лексус опубликовали видео пранка с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Кремль Пранкеры Вован и Лексус
04 июля 2024, 16:44
Число гостей выставки-форум «Россия» на ВДНХ выросло до 18 миллионов
РИА «Новости»
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Проходящую на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость. Им стала школьница из Владимира, которая приехала в Москву с родителями и маленьким братом. В качестве подарка семье вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область, сообщили организаторы выставки.

Отец девочки признался, что семья решила посетить выставку-форум «Россия» перед ее закрытием.

«Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему - и это случилось на самом деле», - заявил мужчина.

Министр спорта Омской области Иван Колесник пообещал семье три дня очень насыщенной программы.

«У нас самая современная хоккейная арена, самый крутой парк развлечений - за Уралом самое большое колесо обозрения», - подчеркнул он.

В ходе посещения Омской области для семьи проведут экскурсии по столице региона, в которых расскажут об архитектуре и истории города. Завершится поездка посещением музея изобразительных искусств имени Врубеля и экскурсией по самому современному ледовому дворцу России и Европы «G-Drive Арене».

Генеральный директор международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова заявила, что количество посетителей за последние дни значительно выросло. Россияне спешат увидеть главные достижения регионов перед закрытием экспозиций, до которого осталось пять дней. Она поблагодарила всех гостей, а также власти регионов за внимание и подарки.

Президент России Владимир Путин поручил создать на территории московского «Экспоцентра» национальный центр «Россия» для сохранения наследия проходящей на ВДНХ одноименной выставки-форума. Новой организацией станет управлять руководители, которые сейчас занимаются экспозицией.

Выставка-форум «Россия»

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