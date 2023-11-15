15 ноября 2023, 04:48

Консул в Мексике призвал помочь брошенной сыном пожилой россиянке

Pixabay
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Сотрудники российского консульства в Мехико направили в Москву пожилую россиянку, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники. Консул Александр Иващенко рассказал РИА «Новости», что 73-летняя россиянка нуждается в медицинском уходе и помощи в России.

Бросил мать у дверей консульства «С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - сообщил консул.

Иващенко рассказал, как пожилая Валентина Котова оказалась брошенной в Мексике. Женщина прибыла в страну с сыном и его женой, они собирались нелегально пересечь границу с США. Котова продала все свое имущество и прилетела туда в 2022 году. Миграционная служба пресекла попытку нелегального пересечения границы, и семья осталась в Мексике. Позже сын с супругой-украинкой уехал в США по программе украинских беженцев, а пожилую мать без денег оставил у дверей российского консульства.

Поможем всем миром Женщина нуждается в медицинской помощи и в России ее никто не ждет, квартиры у нее больше нет. Сын отказался участвовать в судьбе матери.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», - добавил Иващенко.

Рейс, на котором прилетит Валентина Котова в Москву, приземлится в 08:19 в Домодедово. Пожилая женщина планирует добраться до Воронежа и там снять жилье. Консул опасается за ее здоровье, и у нее нет документов для получения медицинской помощи в Москве.

Сотрудники российского консульства в Мехико направили в Москву пожилую россиянку, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники. Консул Александр Иващенко рассказал РИА «Новости» , что 73-летняя россиянка нуждается в медицинском уходе и помощи в России.

Мексика Пенсионеры
14 ноября 2023, 21:35
Снизить стоимость экзаменов для иностранцев предложили в России
РИА «Новости»
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Стоимость экзаменов, которые сдают иностранцы для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание, работу или патента в России, предложили снизить до одной тысячи рублей. С такой инициативой выступило Минобрнауки, соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ <…> 1000 рублей», - указали авторы документа.

Для уменьшения стоимости тестирования в Минобрнауки предложили изменить статью 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». Если проект утвердят, нововведения будут действовать с 1 сентября 2024 года и до 1 августа 2027-го.

Сейчас иностранный гражданин должен заплатить 5900 рублей за экзамен, чтобы получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в России. Оформление разрешения на работу или патента стоит 3800 рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут дополнительное тестирование по русскому языку для детей мигрантов. При необходимости для таких учащихся организуют курсы по этому предмету.

Русский язык Экзамены Образование
14 ноября 2023, 19:20
Борт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта
pxhere.com
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Самолет МЧС вылетел из Египта со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту воздушного судна находятся 98 граждан РФ, добавили в МЧС.

Днем 14 ноября сообщалось, что вторую группу россиян отправят в Москву в ближайшее время. Граждане РФ прошли все необходимые процедуры в оперштабе МЧС России в Каире.

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где спасатели развернули оперативный штаб. Вечером борт МЧС доставил граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Спасатели организовали эвакуацию россиян из сектора Газа совместно с дипломатами. Первая группа людей перешла через КПП «Рафах» 12 ноября.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 18:35
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на российские алмазы
unsplash.com
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Введение санкций на российские алмазы приведет к замещению природных камней синтетикой. Такое заявление сделал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, сообщили в пресс-службе ведомства.

Искусственное ограничение предложения отечественных алмазов на мировым рынке невозможно будет компенсировать из других источников. Это грозит обвалом стоимости камней и замещением природных минералов синтетикой.

«К сожалению для мировой алмазной отрасли, страны Запада не нашли в себе мужества прислушаться к голосу разума», - подчеркнул Моисеев.

По его словам, подобные ограничения приведут к тому, что участники рынка быстро потеряют свой бизнес.

Накануне стало известно, что Европейский союз включит в очередной пакет санкций против России экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов. Новый пакет санкций планируют представить 15 ноября. Сейчас все пункты проходят последние согласования.

Санкции Россия Запад
14 ноября 2023, 17:39
Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России
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Девелопер Bonava из Швеции, строивший жилье в Санкт-Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

«Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», - заявили в пресс-службе девелопера.

Этой сделкой организация окончательно завершила свою деятельность на территории России, добавили представители девелопера.

Застройщик Bonava занимается возведением жилья в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Литве, Эстонии и Латвии. Земельный банк девелопера в Петербурге составлял около 16 гектаров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия успешно освоили их места.

Швеция Строительство Россия

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