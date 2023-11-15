Консул в Мексике призвал помочь брошенной сыном пожилой россиянке

Бросил мать у дверей консульства «С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - сообщил консул.

Иващенко рассказал, как пожилая Валентина Котова оказалась брошенной в Мексике. Женщина прибыла в страну с сыном и его женой, они собирались нелегально пересечь границу с США. Котова продала все свое имущество и прилетела туда в 2022 году. Миграционная служба пресекла попытку нелегального пересечения границы, и семья осталась в Мексике. Позже сын с супругой-украинкой уехал в США по программе украинских беженцев, а пожилую мать без денег оставил у дверей российского консульства.

Поможем всем миром Женщина нуждается в медицинской помощи и в России ее никто не ждет, квартиры у нее больше нет. Сын отказался участвовать в судьбе матери.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», - добавил Иващенко.

Рейс, на котором прилетит Валентина Котова в Москву, приземлится в 08:19 в Домодедово. Пожилая женщина планирует добраться до Воронежа и там снять жилье. Консул опасается за ее здоровье, и у нее нет документов для получения медицинской помощи в Москве.

Сотрудники российского консульства в Мехико направили в Москву пожилую россиянку, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники. Консул Александр Иващенко рассказал РИА «Новости» , что 73-летняя россиянка нуждается в медицинском уходе и помощи в России.