30 ноября 2023, 10:22

Конкурс «Нарисуй свою зиму» стартовал в Москве для жителей старшего возраста

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В столице работают 106 центров московского долголетия, в каждом из которых есть свои творческие мастерские. До 7 декабря для участников проведут конкурс «Нарисуй свою зиму». Мероприятие приурочили к арт-выставке художницы Лилии Славинской, сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

Присоединиться к конкурсу можно в любом из центров Юго-Западного округа. Финал пройдет в центре московского долголетия «Академический». В этот же день состоится встреча с Лилией Славинской, на которой она расскажет о своем жизненном пути, о том, как стала заниматься живописью и покорила многие страны.

Работы художницы можно увидеть в центрах «Южное Бутово», «Гагаринский» и «Академический» до 20 декабря.

«В центрах действует около 100 различных художественных клубов, где можно научиться рисовать в разных техниках, в том числе и с нуля. Регулярно наши художники проводят выставки своих работ и делятся своими достижениями», - рассказала Громова.

Например, на районных, окружных и городских мероприятиях можно увидеть картины лидера клуба «Основы рисунка» из центра московского долголетия «Выхино» Аллы Прохожевой. Еще одним выходцем стала Валентина Журина, лидер клуба «Палитра» из Капотни. Она освоила технику масляной живописи и теперь делится своими навыками с другими.

В центрах московского долголетия регулярно обучают чему-то новому. Например, недавно там прошел фестиваль «Кухни народов России».

Подробнее о программе в центрах московского долголетия - по телефону: +7 495 870-44-44 и в социальных сетях.

конкурсы Москва 2023
30 ноября 2023, 11:41
Свыше 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве завершили приемную кампанию на конкурс «Доброе сердце столицы». За период с 27 октября по 19 ноября на него подали около 800 заявок более чем 25 тысяч волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Больше всего анкет - 286 - получено в номинации „Я - волонтер“. Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике», - рассказала она.

Конкурс представили в трех направлениях: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В каждом из них - несколько номинаций. Больше всего заявок зарегистрировали в такой, как «Добрая команда. Школа».

Кроме этого, по результатам мероприятия призы и поощрения получат не только победители, но и те, кто помогал в социальных проектах. Это, как отметили НКО, 143 волонтера. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Волонтеры Москвы не только участвуют в крупных мероприятиях города, но и проводят различные акции для всех горожан. Например, в столице стартовал экологический проект «Накорми птицу».

Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых.

Волонтеры Москва 2023
30 ноября 2023, 11:34
Названа дата спила главной новогодней елки России
Читайте нас в: Google Новости
Главную новогоднюю елку России — Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, — спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Елке 84 года, ее высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.

Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.

На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.

Главную новогоднюю елку России - Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, - спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Щелково Новый год
30 ноября 2023, 11:29
Москвичам рассказали о преимуществах «Электронного дома»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве 99% жилых зданий подключили к платформе «Электронный дом». Это удобный и полезный сервис, который постоянно обновляют и дополняют новыми материалами. О его преимуществах рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Например, в базе знаний платформы можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников и многое другое. А в разделе «Вопросы и ответы» - информацию о передаче показаний счетчиков, оплате счетов и так далее.

Еще в одном блоке «Материалы для пользователей» разместили инструкции, листовки и плакаты для вовлечения жильцов в управление домом.

На сегодня сервис насчитывает около 80 статей, связанных с тонкостями ЖКХ. Воспользоваться платформой можно на сайте и в мобильном приложении.

В этом году «Электронный дом» отметил свое трехлетие. О результате работы сервиса - в материале «360».

Москва 2023
30 ноября 2023, 10:54
Ящики для писем Деду Морозу появятся в отделениях «Почты России» 1 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В эту пятницу, 1 декабря, по всей стране ящики для писем Деду Морозу установят в отделениях «Почты России». Об этом сообщили РИА «Новости».

По информации агентства, адресатом сможет стать не только главный Дед Мороз, проживающий в Великом Устюге, но и его помощники. Среди них - Урал Мороз, Ямал Ири и удмуртский дедушка Тол Бабай.

В Москве в торговых центрах и других учреждениях почтовые ящики появились 18 ноября. Оттуда письма отправят в столичную резиденцию главного волшебника, где он ответит на каждое из них. А самые яркие послания автоматически примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Их авторы получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником.

Новый год - это главный семейный праздник, который отмечают всегда с размахом в ночь с 31 декабря на 1 января. Подготовиться к нему не сложно, труднее выбрать подарок , особенно для самых маленьких. «360» пришел на помощь и подготовил список самых интересных идей.

Новый год Москва 2023

Новости по теме