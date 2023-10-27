Конкурс «Доброе сердце столицы» стартовал в Москве

По ее словам, для участников подготовят специальные задания. А для их удобства уже сделали чат-бот, который будет отвечать на вопросы и напоминать о важных событиях конкурса. Итоги мероприятия подведут в декабре этого года.

«Затем победители вместе с наставниками будут реализовывать свои проекты. Кроме того, будет подготовлен сборник лучших практик и инициатив», - разъяснила заммэра.

Участвовать в конкурсе можно одному или с командой: самостоятельно - с 14 лет, а в группе - с шести лет. Заявки принимают по в трех направлениях: «Деятельность», «Проект» и «Команда». Можно выбрать только одну категорию или несколько.

В «Деятельности» предусмотрели три номинации: для участников от 14 до 54 лет, старше 54 лет, а также для руководителей волонтерских центров в возрасте от 18 лет.

Для направления «Команда» также подготовили три категории: для школьников, учащихся колледжей и студентов. В «Проекте» две номинации: «Организатор добрых дел» и «Добрая идея».

Конкурс пройдет в онлайн-формате. Жители столицы, которые готовятся к крупным мероприятиям, могут стать частью проекта вне зависимости от места проживания и графика.

Все заявки проверят на соответствие условиям отбора. Далее выбранным кандидатам предложат выполнить профильные и творческие задания на знание волонтерской и проектной деятельности. Кроме того, каждый получит характеристику от экспертов.

По итогу судьи выставят оценки в каждой номинации и назовут победителей. Победители получат награды: статуэтки, дипломы и приятные подарки. Помимо этого, для них проведут профессиональные тренинги. Сертификаты об участии вручат абсолютно всем конкурсантам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии центров поддержки волонтерского движения.