10 февраля 2024, 12:16

Конкуренция за трудовых мигрантов между Россией и другими странами обострилась

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В последнее время конкуренция между Россией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Евросоюзом за трудовых мигрантов из СНГ обострилась. Об этом РБК сообщила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

Арабский мир, КНР и европейские страны стали привлекать больше мигрантов из центральноазиатских государств. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Это обусловлено «весьма неплохими» условиями работы, отметила эксперт. В сложившихся реалиях Россия вынуждена бороться за мигрантов, особенно квалифицированных.

«[Мигрантам] нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее», - заявила Храмова.

При этом география трудовой миграции в России может расшириться в скором времени. В первую очередь - за счет Вьетнама и африканских государств.

Эксперт по работе с иностранцами Вадим Коженов положительно оценил идею по обеспечению трудовых мигрантов жильем. По его словам, затраты на быстровозводимые конструкции окупятся за полтора года.

Мигранты Россия Работа Евросоюз Китай
10 февраля 2024, 12:32
Жители и гости Тувы встретили Новый год по лунному календарю
РИА «Новости»
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Жители и гости Тувы встретили первый день Нового года по лунному календарю. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Праздничные мероприятия прошли вблизи Кызыла.

«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий», - отметил Ховалыг.

Отметить китайский Новый год 10 февраля пригласили жителей столицы. В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гостей праздника ждут более 300 разных мероприятий, в том числе кулинарные шоу, мастер-классы и экскурсии.

Китайский Новый год, также известный как «Праздник весны», считается главным и самым продолжительным событием в КНР и других странах Восточной Азии. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Праздники Новый год
10 февраля 2024, 12:14
Дума подготовила проект о полном запрете рекламы у иноагентов
Unsplash
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Комитеты по безопасности и экономической политике Госдумы подготовили законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов. Об этом рассказал депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», - заявил он.

Документ подготовили, его согласовывают. Общественная поддержка, уверен Пискарев, ускорит принятие закона.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале писал, что россияне жалуются на размещение на интернет-ресурсах иноагентов рекламы российских компаний.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», - написал Володин.

Для нарушителей в новом законе о запрете для россиян и компаний давать рекламу на сайтах иноагентов и в их соцсетях предусмотрят строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у тех, кто распространяет фейки про российскую армию. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».

Законы Реклама Запреты Депутаты Россия Иноагенты
10 февраля 2024, 11:07
Полковник полиции сколотил состояние на больничных в отпуске
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Полковник полиции в Уфе накопил 1,6 миллиона рублей с помощью отпусков и больничных. Как сообщил Telegram-канал Baza, мужчина сохранил 359 дней отдыха.

Начальник кафедры спецподготовки придумал идеальную схему: одновременно уходить и в отпуск, и на больничный.

«Дело в том, что дни „болезни“ не засчитываются в дни отпуска, поэтому их можно отгулять позже либо получить за них компенсацию», - написали авторы материала.

План полковника работал безукоризненно с 2012 года. Выходило так, что мужчина якобы не отдыхал и получил компенсацию в 1,6 миллиона рублей. Но теперь руководство усилило контроль за отпусками сотрудников, чтобы трюк полицейского никто не повторил.

Ранее россиянам рассказали, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году. Многие работники любят отдыхать до или после праздничных дней, чтобы продлить его, но таким образом они сокращают свои отпускные. Поэтому лучше всего не брать выходные в январе, июне, мае, феврале и марте. Для удобства «Календарь» Mail.ru создал новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат.

Полковник полиции в Уфе накопил 1,6 миллиона рублей с помощью отпусков и больничных. Как сообщил Telegram-канал Baza , мужчина сохранил 359 дней отдыха.

Болезни Отпуск Полиция Больничный
10 февраля 2024, 09:41
Володин анонсировал законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Unsplash
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Депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на интернет-площадках иноагентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что случаи рекламы на ресурсах иноагентов вызвали возмущение у россиян. Он назвал недопустимым тот факт, что «льющие грязь на нашу страну» блогеры зарабатывают на российских гражданах и компаниях.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», - указал Володин.

Он добавил, что нарушители закона понесут строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у людей, которые распространяли фейки о ВС России. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».

Законы Реклама Запреты Депутаты Блогеры Иноагенты

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