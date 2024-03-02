Конкуренция невероятная. Для участия в ВФМ в Сочи подали 320 тысяч заявок

«Самое главное, понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать с треском провалились», - подчеркнул он.

Кириенко напомнил, что в состав ООН входит 193 страны. На фестиваль приехали представители порядка 190 государств - практически весь мир.

«Не просто приехали, многие - несмотря на попытки им мешать. А за [это] право еще и поборолись, потому что у нас было 320 тысяч заявок, а на площадке только 10 тысяч представителей иностранных государств», - пояснил первый замруководителя администрации президента.

Желающие посетить фестиваль, рассказал он, проходили шесть этапов подготовки, многие изучали русский в Домах России.

«Вся аргентинская делегация прошла подготовку, получили сертификат по русскому языку, изучили заранее историю и культуру России, язык», - привел пример Кириенко.

Он назвал невероятной конкуренцию при отборе участников ВФМ и вспомнил 2017 год, когда на фестиваль поступило 50 тысяч заявок.

«И мы, честно говоря, считали, что это много. Сейчас 320 тысяч, и это при том, что тогда санкций не было. Вот вам результат санкций - в шесть с лишним раз выросло количество заявок, людей, которые мечтают попасть в Россию», - заключил собеседник «360».

Об открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи объявил президент России Владимир Путин.