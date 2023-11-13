Конференция о трендах рынка современных смазочных материалов собрала участников из 34 стран
«Газпромнефть — смазочные материалы» провела масштабную международную конференцию о трендах и технологиях на рынке современных смазочных материалов. Участниками стали крупные компании-партнеры из 34 стран Африки, Азии, Закавказья, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Как отметил генеральный директор Анатолий Скоромец, в 2023 году компания расширила географию присутствия и объемы поставок на зарубежных рынках. Гибко реагировать на запросы потребителей и обеспечивать бесперебойные отгрузки продукции по всему миру позволяют собственные производственные мощности и сильнейшие эксперты в отрасли.
«Мы начали сотрудничество с рядом новых стран, среди которых Чили, Эквадор, ОАЭ. Значительно нарастили продажи на Ближнем Востоке и в Африке - более 50%, в Юго-Восточной Азии - более 70%, в Латинской Америке - более 20%», - сообщил Анатолий Скоромец.