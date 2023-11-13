13 ноября 2023, 13:31

Конференция о трендах рынка современных смазочных материалов собрала участников из 34 стран

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«Газпромнефть — смазочные материалы» провела масштабную международную конференцию о трендах и технологиях на рынке современных смазочных материалов. Участниками стали крупные компании-партнеры из 34 стран Африки, Азии, Закавказья, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Как отметил генеральный директор Анатолий Скоромец, в 2023 году компания расширила географию присутствия и объемы поставок на зарубежных рынках. Гибко реагировать на запросы потребителей и обеспечивать бесперебойные отгрузки продукции по всему миру позволяют собственные производственные мощности и сильнейшие эксперты в отрасли.

«Мы начали сотрудничество с рядом новых стран, среди которых Чили, Эквадор, ОАЭ. Значительно нарастили продажи на Ближнем Востоке и в Африке - более 50%, в Юго-Восточной Азии - более 70%, в Латинской Америке - более 20%», - сообщил Анатолий Скоромец.

Россия Газпром нефть
13 ноября 2023, 14:05
«Все давно улажено». Челябинец с топором защитил дочь от разъяренных мужчин на дороге
«ВКонтакте»
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В поселке РМЗ под Копейском Челябинской области местный житель с топором вышел на защиту своей дочери от толпы разъяренных мужчин, которые пытались попасть к ней в машину. Девушка, на автомобиль которой осуществлялось нападение, рассказала «360» о случившемся.

Дочь челябинца объяснила, что в ходе дорожного конфликта ей угрожали. В итоге она попросила помощи у папы, и он приехал защищать ее. В социальных сетях появился соответствующий видеоролик. Однако там не показали всей картины произошедшего, подчеркнула родственница мужчины.

«Видео вырвано из контекста абсолютно», - поделилась девушка.

Она добавила, что дорожный конфликт давно улажен, а стороны помирились.

«Все давно улажено, все давно примирились. Если бы вот школьница не выложила это видео, не раздули из этого слона, никто бы уже даже сегодня не вспомнил об этом <…> Уже конфликт решен», - заключила женщина.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в водителя Mercedes и забрали у него сумку с деньгами. Нападавших объявили в розыск.

Челябинская область Машины
13 ноября 2023, 13:57
Суд обязал петербургский стрип-клуб повесить в помещении батареи
Telegram
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск по стриптиз-клубу на Рубинштейна и частично удовлетворил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Причиной иска, который подала администрация Центрального района, стала незаконная перепланировка помещения. Его собственники без разрешения снесли перегородки между комнатами, сняли батареи, частично демонтировали стяжки пола и сделали врезку в общедомовые сети водоотведения. Владельцы помещения сдают его в аренду стриптиз-клубу.

Суд обязал собственников в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу «восстановить схему отопления, демонтировать часть системы водоотведения, восстановить стяжки участка межэтажного перекрытия». Если ответчики не успеют выполнить работы в срок, им придется платить неустойку - три тысячи рублей в день.

В России некоторые ремонтные работы в помещениях необходимо согласовывать. В противном случае есть вероятность нарваться на штраф. К ним относится замена окон, радиаторов домашнего отопления, даже некоторые случаи при установке натяжных потолков.

Санкт-Петербург Суд
13 ноября 2023, 13:47
Новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве заработал новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей», который позволит углубленно изучить темы, включенные в программу подготовки будущих опекунов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Сервис разместили на платформе «ИДПОзнание», которым сможет воспользоваться каждый желающий после предварительной регистрации.

Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения добавила, что он не заменит реальных занятий, а, наоборот, дополнит их.

Курс подготовки для приемных родителей состоит из 80 академических часов. Записаться на него можно на портале «Моя новая семья». В Москве работает свыше 40 таких школ.

Кроме этого, услуги опеки можно оформить в столичных центрах госуслуг. Уже более 9,5 тысячи будущих родителей воспользовались ими в офисах «Мои документы».

Москва 2023
13 ноября 2023, 13:41
Почти 2,5 тысячи москвичей начали переселение по реновации в октябре
Сайт мэра и правительства Москвы
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В октябре в столице началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации — почти 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В октябре в столице началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации - почти 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», - сказал Андрей Бочкарев.

Более 400 жителей, которым предложили новые квартиры в октябре, уже определились с выбором и приступили к оформлению документов. Среди округов, куда переедут москвичи, - Северо-Восточный, Юго-Западный, Западный и другие.

С начала года для горожан подготовили квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках. Общая площадь этих квартир составила свыше 854 тысяч квадратных метров. Всего в этом году расселили 248 домов.

План по передаче нового жилья для заселения по реновации в 2023 году уже реализовали на 85%.

Бочкарев также рассказал о соцобъектах , которые построят в кварталах реновации в Москве.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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