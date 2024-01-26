Кондуктору в Екатеринбурге пришлось по сугробам гнаться за своим автобусом

Все произошло на остановке на улице Бакинских Комиссаров. О том, что он ехал без кондуктора, водителю сообщили пассажиры-пенсионерки. Он возмутился, что коллега не предупредила его о намерении выйти на улицу.

«Негатива не было, все посмеялись дружно», - рассказал порталу один из пассажиров.

Ранее водитель автобуса в Хабаровском крае получил реальный срок за то, что грубо вытолкал из салона пожилую пассажирку, от которой якобы неприятно пахло. Кондуктор встала на его сторону - пнула сумку женщины и посоветовала пенсионерке помыться перед посадкой в общественный транспорт. Поведение 64-летнего водителя квалифицировали как хулиганство. Теперь ему предстоит провести два с половиной года в колонии строгого режима.