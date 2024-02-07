07 февраля 2024, 18:55

Концерты Орбакайте и Арбениной предложили отменить во Владивостоке

РИА «Новости»
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Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили, что письмо направили организаторам выступлений.

«Основанием такого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения „Культурный фронт России“», - указали в МЦУ.

Окончательное решение примут организаторы, написал RT. В этом вопросе учтут мнение общественности и другие нюансы.

Ранее гастрольный тур Кристины Орбакайте по городам Сибири, который звезда планировала устроить в марте, отменили. Но администрация Владивостока тогда не стала отменять концерт певицы.

Директор артистки Александр Качан недоумевал, почему россияне начали отказываться от Орбакайте. При этом главная претензия общественников состояла в том, что певица в России не живет, но зарабатывать приезжает.

Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили , что письмо направили организаторам выступлений.

Концерты Россия Музыка Владивосток
07 февраля 2024, 19:04
Учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет
РИА «Новости»
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Учебный центр офисов госуслуг «Мои документы» в Москве отметил девятилетие с момента открытия. Об этом сообщил столичный комитет государственных услуг.

В 2023 году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов. Для них создали тридцать новых онлайн-курсов, а также семь программ повышения квалификации.

Центр ставит своей задачей постоянное улучшение навыков персонала и разделяет обучение на два направления: функциональное и сервисное. Первое включает обучение предоставлению услуг и умение разбираться в сложных случаях на практике. Второе посвящено способности находить персональный подход к клиентам, регулировать конфликтные ситуации и работать с маломобильными гражданами. Опытных сотрудников учат справляться с нестандартными ситуациями.

В учебном центре разработали более 66 очных образовательных программ и 72 вебинара, а также 250 онлайн-курсов. В центре также проходит подготовка участников ключевых городских инициатив. Так, в 2023 году здесь обучались более 650 человек, 349 из них - для работы в проекте «Здоровая Москва» и 90 - для участия в Московском урбанистическом форуме.

Преподавательский состав учебного центра насчитывает 13 тренеров, которые ранее работали в офисах «Мои документы» и обладают практическими знаниями коммуникаций с клиентами.

Офисы «Мои документы» предоставляют более 260 различных услуг, причем 99% из них доступны независимо от места регистрации посетителя. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские центры обслуживают горожан с 10:00 до 22:00.

Работа Госуслуги МФЦ Москва 2023 Москва
07 февраля 2024, 18:28
Посетители высоко оценили выставку «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Исследование показало улучшение восприятия выставки со временем. В первые выставочные недели 85% отзывов ставили мероприятию от «8» до «10» баллов. Через два месяца эта цифра возросла до 90% и достигла 91% по итогам третьего месяца. Отношение посетителей к качеству событий также повысилось: с начальных 87% до 90% через три месяца.

Значительное количество участников анкетирования - 98% - ощутили чувство гордости за страну благодаря демонстрируемым на выставке объектам. Еще 95% ответивших признали, что достижения, представленные на экспозиции, вдохновляют их и внушают уверенность в будущем.

Образовательный эффект выставки тоже оказался высоким, 96% респондентов сообщили, что получили после посещения новые знания, а 94% отметили, что расширили свои знания об успехах России, культуре ее народов и о возможностях путешествий по стране.

Девять из десяти опрошенных готовы рекомендовать выставку «Россия» для посещения знакомым и друзьям. Общее число респондентов превысило 6,5 тысячи человек.

Новую серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту. Она состоится пройдет с 13 по 25 февраля.

Статистика Выставки Россия ВШЭ ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
07 февраля 2024, 17:56
«Регион надежно защищен». Калининградские власти — о польских планах захвата
РИА «Новости»
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Калининградская область не является «оккупированной территорией» и надежно защищается Балтийским флотом, так что ее жителям нечего бояться. Так пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков прокомментировал РИА «Новости» слова экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о возможном захвате Калининграда.

Лысков посоветовал польскому генералу перечитать учебник истории и убедиться в том, что Калининградская область досталась СССР и впоследствии России в результате мирного договора.

«Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», - добавил пресс-секретарь главы области.

В отличие от соседей, калининградские власти не «бряцают оружием», а развивают субъект, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс якобы уничтожит Калининградскую область, и назвал ее «оккупированной». Генерал рассказал также, что Польша уже начала готовить «оборонительные пояса» на случай этого конфликта.

Польша Калининград
07 февраля 2024, 14:06
Москвичи смогут оплачивать все городские счета через СБП
РИА «Новости»
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Жители Москвы получили возможность оплачивать единый платежный документ и счета за электричество на портале mos.ru с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

С сентября 2023 года функция быстрых платежей стала доступна в сервисе «Мои платежи» для всех видов счетов, и горожане совершили свыше 600 тысяч операций. С начала 2024 года использовать СБП можно и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

До 10 января 2025 года на все городские платежи, исключая налоги, штрафы и благотворительные взносы, не будет комиссии, а также начнет начисляться кешбэк в размере 1% от суммы через программу лояльности Национальной системы платежных карт.

Кэшбек также будет начисляться при оплате на платформе «Электронный дом» и в приложении «Парковки России».

«С сентября по декабрь 2023 года горожане стали выбирать этот способ оплаты в 4,25 раза чаще», - заявил глава столичного департамента Владимир Новиков.

Наибольшим спросом пользуется пополнение через СБП счетов карт «Москвенок» для оплаты школьного питания, образовательных услуг, городской связи, проезда по платным дорогам, штрафов.

Жителям Подмосковья также напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей.

ЖКХ Технологии Москва

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