15 марта 2024, 12:32

Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России

Global Look Press
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Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Об этом сообщили в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», - написали музыканты.

Так, мероприятия не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Группу «Слот» в 2002 году основал Игорь Лобанов вместе со своими коллегами Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых, а узнаваемый женский вокал принадлежит Теоне Дольниковой. Первый альбом вышел в 2003 году.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка отменила тур по России.

Концерты Россия
15 марта 2024, 10:49
Иностранные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Global Look Press
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Иностранные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать завоз своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники среди ретейлеров.

По данным издания, зарубежные производители подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Например, об ограничениях предупредила шведская Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi, AEG, сообщил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По его словам, в торговой сети продукция Electrolux уже представлена в ограниченном количестве.

Представители ретейлеров допустили, что бренды, блокирующие параллельный импорт, могут полностью пропасть из продажи в России. По словам продавцов, эту бытовую технику заменят турецкие и китайские товары.

Ранее в России наладили поставки товаров ушедшего из страны шведского бренда IKEA по параллельному импорту. Продукцию разместили на маркетплейсах, но спрос на нее упал.

Торговля Россия Магазины
15 марта 2024, 10:44
Володин проголосовал на выборах президента
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», - заявили в пресс-службе.

Президентские выборы в России стартовали 15 марта, они продлятся до 17 марта. Всего на пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что свой голос на выборах президента отдали глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они призвали жителей регионов принять участие в процессе и поддержать своего кандидата.

Госдума РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:40
Певица Зара проголосовала в Петербурге
РИА «Новости»
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Певица Зара отдала свой голос на выборах президента России в Петербурге. Она проголосовала в районе прописки — на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Певица Зара отдала свой голос на выборах президента России в Петербурге. Она проголосовала в районе прописки - на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

«Я, как патриот, как человек неравнодушный, очень хочу, чтобы мой голос был учтен. Это моя гражданская позиция, это мой гражданский долг и пример для моих сыновей», - сказала певица.

Исполнительница выразила надежду, что ее действия послужат образцом для ее детей в будущем.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. По словам председателя ЦИК, все проходит спокойно и по плану. Для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.

Выборы президента РФ Выборы
15 марта 2024, 10:28
Молодожены на Камчатке проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе
РИА «Новости»
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Молодожены из Петропавловска-Камчатского Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на президентских выборах прямо в ЗАГСе. Об этом сообщили на официальном сайте Камчатского края.

Жених и невеста использовали дистанционное электронное голосование, поскольку они прикреплены к разным участкам, но отдать голоса на выборах хотели вместе.

«Мы решили сделать двойной выбор - для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ», - отметил Алексей Ивденко.

Мужчина добавил, что они с Ульяной шли к свадьбе 10 лет. По словам Алексея, все эти годы они присматривались друг к другу, и их знакомство наконец пришло к логическому итогу. Ивденко назвал вступление в брак серьезным и ответственным шагом.

Голосование на выборах президента России проходит три дня - с 15 по 17 марта. В Минцифры сообщили, что по данным на утро пятницы на федеральной платформе ДЭГ проголосовали свыше 900 тысяч избирателей.

Свадьбы Россия Выборы президента — 2024

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