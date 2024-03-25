25 марта 2024, 11:24

Концерт «Пикника» в Петербурге не стали отменять после теракта в Crocus City Hall

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге не стал отменять концерт группы «Пикник», намеченный на 27 марта. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале площадки, но спустя некоторое время запись была удалена.

«27 марта концерт группы „Пикник“ состоится», - написали в пресс-службе БКЗ.

Информация об отмене концерта также не появлялась и на страницах группы в социальных сетях.

Вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин. Они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение. По данным СК, при теракте погибли 137 человек , 180 получили ранения различной степени тяжести.

Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.

Санкт-Петербург Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:15
Фейк: полицейские долго бездействовали во время ЧП в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сети получила распространение информация, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в Crocus City Hall. Это сообщение оказалось недостоверным.

Фейк Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал пост, согласно которому на стоянке рядом с Crocus City Hall стоял фургон кинологической Службы МВД. По заявлению автора публикации, на кадрах видно, как якобы полицейский-кинолог со служебной собакой покидает место происшествия сразу после начала стрельбы.

Правда Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что запечатленный автомобиль принадлежит скорой медицинской помощи. Дежурство бригады врачей на массовых мероприятиях является обязательным.

Более того, человек в камуфляжной форме с собакой не имеет отношения к органам внутренних дел. После сообщения о стрельбе сотрудники полиции прибыли на место происшествия через пять минут.

Волк призвала представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Таким образом, информация о том, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в «Крокус Сити Холле», недостоверна. МВД опровергло информацию и объяснило, что фургон принадлежал скорой помощи.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Стрельба Полиция Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:04
За 2 дня для семей жертв и пострадавших при теракте собрали более 360 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall удалось собрать более 360 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Заявление появилось на сайте организации.

«Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось собрать 367 847 147 рублей», - уточнил Савчук.

Эти средства направят на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал при теракте 22 марта.

В РКК обратили внимание, что более 220 миллионов рублей перевели физические лица, и это, по оценке организации, беспрецедентный случай для последних лет. Более 140 миллионов поступило от юридических лиц, включая крупный бизнес и ИП.

Средства, которые собираются через «Сбер» на счет Российского Красного Креста, направят на адресную помощь и поддержку в долгосрочном периоде.

Савчук также обратил внимание, что сейчас идет формирование состава специальной комиссии. В нее войдут представители органов власти по соцблоку от Москвы и Подмосковья, общественные деятели, представители пострадавших, а также самого РКК.

Комиссия будет заниматься выработкой и координацией мер поддержки, порядком оказания помощи. Также она будет определять категории благополучателей и направления расходования средств.

Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 14:49
Медведев заявил о важности правосудия для причастных к теракту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Всех причастных к гибели людей при теракте в Crocus City Hall в Красногорске необходимо покарать. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Политик поблагодарил силовиков, которые оперативно задержали подозреваемых в нападении на зрителей в комплексе.

«Их поймали. Молодцы все, кто ловил», - заметил он.

Медведев подчеркнул, что фигуранты уголовного дела будут наказаны. Однако гораздо важнее, чтобы суровое наказание понесли все причастные - «кто сочувствовал, кто помогал».

Ранее замглавы Совбеза заявил, что за каждого погибшего в Crocus City Hall отомстят.

Дмитрий Медведев Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 14:06
Работу Центра помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте показали на видео
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при террористическом акте в Crocus City Hall. Об этом она написала в Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что Центр помощи заработал еще утром в субботу в помещении Фонда защитников Отечества.

«В нем работают представители правительств Москвы и Московской области, правоохранительных органов, социальные работники и психологи. Всего порядка 100 сотрудников, в том числе более 20 операторов и 18 психологов, ответственных за обработку телефонных звонков», - написала она.

Москалькова поблагодарила волонтеров и специалистов за самоотверженную работу, которая помогает людям в непростое для них время.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт, погибли 133 человек и более 180 пострадали. К зданию концертного зала прибыли порядка 50 бригад скорой помощи.

Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме