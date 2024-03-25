Концерт «Пикника» в Петербурге не стали отменять после теракта в Crocus City Hall
Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге не стал отменять концерт группы «Пикник», намеченный на 27 марта. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале площадки, но спустя некоторое время запись была удалена.
«27 марта концерт группы „Пикник“ состоится», - написали в пресс-службе БКЗ.
Информация об отмене концерта также не появлялась и на страницах группы в социальных сетях.
Вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин. Они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение. По данным СК, при теракте погибли 137 человек , 180 получили ранения различной степени тяжести.
Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.