Концерт «Пикника» в Петербурге не стали отменять после теракта в Crocus City Hall

«27 марта концерт группы „Пикник“ состоится», - написали в пресс-службе БКЗ.

Информация об отмене концерта также не появлялась и на страницах группы в социальных сетях.

Вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин. Они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение. По данным СК, при теракте погибли 137 человек , 180 получили ранения различной степени тяжести.

Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.