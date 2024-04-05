Концерт «Любэ» в Тюмени отменили за несколько часов до начала

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля 2024 года, перенесен на 29 мая 2024 года в связи с болезнью артиста», - заявили организаторы.

О состоянии Расторгуева не уточняется. Сообщение появилось примерно за шесть часов до начала мероприятия. Организаторы уточнили, что купленные на концерт билеты будут действительны на новую дату.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Расторгуева положили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Жена артиста уточнила, что обследование носит плановый характер.

В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети « ВКонтакте ».