07 февраля 2024, 19:17

«Кому он сейчас нужен?» Валуев — о Галкине

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Шутки юмориста Максима Галкина * стали плоскими, а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

«Яркий пример - Галкин *. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», - отметил бывший спортсмен.

Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

«Не факт, что его обезьянничанья по поводу всего, что происходит в Израиле, будут приняты с должным пониманием», - иронично заметил Валуев.

От подчеркнул, что жители России умеют придумывать шутки, в которых есть сразу несколько подтекстов. По его мнению, на Западе подобного практически нет.

«Мы отличаемся очень сильно. Я имею право сравнивать, я там много раз был. Они в юморе своем, мягко говоря, прямолинейны. Есть хорошие вещи, но их мало», - указал Валуев.

Депутат добавил, что россияне еще со времен СССР отличались своим умением посмеяться над разными, даже серьезными ситуациями.

«Это россияне умеют смеяться и над веселым, и над очень грустным. Есть у нас такая особенность», - отметил он.

Валуев вспомнил, что он очень обрадовался, когда впервые услышал шутки про себя. По мнению бывшего спортсмена, анекдоты не всегда могут нравиться, но упоминания - это здорово.

«Если надо мной шутят, значит, я живу. Когда первые анекдоты появились про меня, я очень обрадовался. Это настоящее, народное, если про тебя упоминают», - заключил депутат.

Ранее Валуев в интервью объяснил, как он относится к старению и женской мудрости. Экс-боксер также прокомментировал поведение спортсменов и звезд, которые сменили российское гражданство.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Спортсмены Госдума РФ Депутаты Россия Запад Максим Галкин
07 февраля 2024, 19:04
Учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Учебный центр офисов госуслуг «Мои документы» в Москве отметил девятилетие с момента открытия. Об этом сообщил столичный комитет государственных услуг.

В 2023 году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов. Для них создали тридцать новых онлайн-курсов, а также семь программ повышения квалификации.

Центр ставит своей задачей постоянное улучшение навыков персонала и разделяет обучение на два направления: функциональное и сервисное. Первое включает обучение предоставлению услуг и умение разбираться в сложных случаях на практике. Второе посвящено способности находить персональный подход к клиентам, регулировать конфликтные ситуации и работать с маломобильными гражданами. Опытных сотрудников учат справляться с нестандартными ситуациями.

В учебном центре разработали более 66 очных образовательных программ и 72 вебинара, а также 250 онлайн-курсов. В центре также проходит подготовка участников ключевых городских инициатив. Так, в 2023 году здесь обучались более 650 человек, 349 из них - для работы в проекте «Здоровая Москва» и 90 - для участия в Московском урбанистическом форуме.

Преподавательский состав учебного центра насчитывает 13 тренеров, которые ранее работали в офисах «Мои документы» и обладают практическими знаниями коммуникаций с клиентами.

Офисы «Мои документы» предоставляют более 260 различных услуг, причем 99% из них доступны независимо от места регистрации посетителя. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские центры обслуживают горожан с 10:00 до 22:00.

Работа Госуслуги МФЦ Москва 2023 Москва
07 февраля 2024, 18:55
Концерты Орбакайте и Арбениной предложили отменить во Владивостоке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили, что письмо направили организаторам выступлений.

«Основанием такого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения „Культурный фронт России“», - указали в МЦУ.

Окончательное решение примут организаторы, написал RT. В этом вопросе учтут мнение общественности и другие нюансы.

Ранее гастрольный тур Кристины Орбакайте по городам Сибири, который звезда планировала устроить в марте, отменили. Но администрация Владивостока тогда не стала отменять концерт певицы.

Директор артистки Александр Качан недоумевал, почему россияне начали отказываться от Орбакайте. При этом главная претензия общественников состояла в том, что певица в России не живет, но зарабатывать приезжает.

Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в городе в феврале и марте. В Муниципальном центре управления сообщили , что письмо направили организаторам выступлений.

Концерты Россия Музыка Владивосток
07 февраля 2024, 18:28
Посетители высоко оценили выставку «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Исследование показало улучшение восприятия выставки со временем. В первые выставочные недели 85% отзывов ставили мероприятию от «8» до «10» баллов. Через два месяца эта цифра возросла до 90% и достигла 91% по итогам третьего месяца. Отношение посетителей к качеству событий также повысилось: с начальных 87% до 90% через три месяца.

Значительное количество участников анкетирования - 98% - ощутили чувство гордости за страну благодаря демонстрируемым на выставке объектам. Еще 95% ответивших признали, что достижения, представленные на экспозиции, вдохновляют их и внушают уверенность в будущем.

Образовательный эффект выставки тоже оказался высоким, 96% респондентов сообщили, что получили после посещения новые знания, а 94% отметили, что расширили свои знания об успехах России, культуре ее народов и о возможностях путешествий по стране.

Девять из десяти опрошенных готовы рекомендовать выставку «Россия» для посещения знакомым и друзьям. Общее число респондентов превысило 6,5 тысячи человек.

Новую серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту. Она состоится пройдет с 13 по 25 февраля.

Статистика Выставки Россия ВШЭ ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
07 февраля 2024, 17:56
«Регион надежно защищен». Калининградские власти — о польских планах захвата
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Калининградская область не является «оккупированной территорией» и надежно защищается Балтийским флотом, так что ее жителям нечего бояться. Так пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков прокомментировал РИА «Новости» слова экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о возможном захвате Калининграда.

Лысков посоветовал польскому генералу перечитать учебник истории и убедиться в том, что Калининградская область досталась СССР и впоследствии России в результате мирного договора.

«Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», - добавил пресс-секретарь главы области.

В отличие от соседей, калининградские власти не «бряцают оружием», а развивают субъект, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс якобы уничтожит Калининградскую область, и назвал ее «оккупированной». Генерал рассказал также, что Польша уже начала готовить «оборонительные пояса» на случай этого конфликта.

Польша Калининград

Новости по теме