Компьютерную игру — симулятор рабочих профессий предложили создать в России

«Дефицит специалистов рабочих профессий в России серьезный, и он усугубляется. Варианта решения этой проблемы два - завозить рабочую силу из-за рубежа или взращивать собственных специалистов. На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее. Да, он небыстрый, однако имеет долгосрочную перспективу», - отметил парламентарий.

По словам Колунова, воспитывать любовь к труду необходимо с детства, со школьной скамьи. В образовательной сфере вопрос решили, вернув уроки труда, напомнил депутат. Однако осталась сфера развлечений, откуда дети так же черпают взгляды на жизнь и получают жизненный опыт, обратил внимание политик.

«Так давайте сделаем отечественную компьютерную игру - симулятор рабочих профессий. Дадим детям возможность поиграть и испытать в интерактивном формате труд строителя, сварщика и многих других. Уверен, яркая игра пробудит во многих желание попробовать эти профессии в реальной жизни», - указал Колунов.

В ближайшее время парламентарий направит письмо с инициативой министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Во время исследования карьерных предпочтений молодежи российские школьники назвали рабочие профессии более престижными, чем офисные. Среди учащихся 46% указали, что, по их мнению, рабочие специальности хорошо оплачиваются.