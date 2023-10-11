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По итогам девяти месяцев 2023 года самой популярной песней, которую выбирали вместо гудка, стал трек «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. За ним следуют композиция «Аллея» от JONY, «Дурак и молния» от «Короля и Шута» и «За деньги да» от INSTASAMKA. Последняя песня особенно популярна у молодой аудитории.

Осенним трендом 2023 года стал повышенный интерес к творчеству Anna Asti, которая выпустила в прошлом месяце новый альбом. Композиции из него попали во многие музыкальные чарты.

По данным «МегаФона», с начала 2022 года количество абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, увеличилось на 30%. Чаще других этот сервис используют женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет - на них приходится около 64% от всей аудитории. Наиболее популярна услуга оказалась у жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.

С прошлого года список музыкальных предпочтений россиян сильно изменился. Если в 2022 году на вершине рейтинга самых популярных исполнителей была Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», в этом году с песней «Плакал Голливуд» она оказалась лишь на пятой позиции. В топ-3 за девять месяцев прошлого года также попали Ислам Итляшев с песней «Кобра» и GAYAZOV$ BROTHER$ с композицией «Малиновая Лада».

По итогам сентября текущего года треки Anna Asti, исполнительницы композиций «По барам» и «Царица», заняли два первых места в рейтинге самых устанавливаемых вместо гудков песен. На третьей строчке оказалась единственная рэп-композиция из топ-5 - «Где прошла ты», которую исполнили Гио Пика и Кравц. Успех одноименного сериала помог войти в топ-5 сразу двум композициям группы «Король и Шут»: «Кукла колдуна» и «Лесник».

Фонотека сервиса «Замени гудок» включает более 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей.