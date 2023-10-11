Композиции Anna Asti и «КиШа» стали самыми популярными у россиян — «МегаФон»
Треки певицы Anna Asti и панк-группы «Король и Шут» оказались самыми популярными у россиян этой осенью. В сентябре пользователи мобильной связи устанавливали композиции этих исполнителей вместо гудков активнее всего, показало исследование «МегаФона» на основе данных сервиса «Замени гудок».
По итогам девяти месяцев 2023 года самой популярной песней, которую выбирали вместо гудка, стал трек «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. За ним следуют композиция «Аллея» от JONY, «Дурак и молния» от «Короля и Шута» и «За деньги да» от INSTASAMKA. Последняя песня особенно популярна у молодой аудитории.
Осенним трендом 2023 года стал повышенный интерес к творчеству Anna Asti, которая выпустила в прошлом месяце новый альбом. Композиции из него попали во многие музыкальные чарты.
По данным «МегаФона», с начала 2022 года количество абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, увеличилось на 30%. Чаще других этот сервис используют женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет - на них приходится около 64% от всей аудитории. Наиболее популярна услуга оказалась у жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.
С прошлого года список музыкальных предпочтений россиян сильно изменился. Если в 2022 году на вершине рейтинга самых популярных исполнителей была Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», в этом году с песней «Плакал Голливуд» она оказалась лишь на пятой позиции. В топ-3 за девять месяцев прошлого года также попали Ислам Итляшев с песней «Кобра» и GAYAZOV$ BROTHER$ с композицией «Малиновая Лада».
По итогам сентября текущего года треки Anna Asti, исполнительницы композиций «По барам» и «Царица», заняли два первых места в рейтинге самых устанавливаемых вместо гудков песен. На третьей строчке оказалась единственная рэп-композиция из топ-5 - «Где прошла ты», которую исполнили Гио Пика и Кравц. Успех одноименного сериала помог войти в топ-5 сразу двум композициям группы «Король и Шут»: «Кукла колдуна» и «Лесник».
Фонотека сервиса «Замени гудок» включает более 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей.