Комплекс для борьбы с БПЛА установили в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево установил специальный комплекс «ЕНОТ-СД» для обнаружения и обезвреживания беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.
«„ЕНОТ-СД“ будет применяться с использованием ПО „Лаборатории Касперского“ с искусственным интеллектом», - уточнили в аэропорту.
Установка позволит выявлять беспилотные аппараты в воздушном пространстве и препятствовать им. При этом радиолокационный комплекс «ЕНОТ-СД» сможет различать между собой различные объекты и атаковать именно БПЛА, в том числе - летящие в режиме радиомолчания. Он не будет создавать помех и мешать работе аэропорта.
Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре. Некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером отменят, а по выходным дням часть поездов проследует от/до Савеловского вокзала. Добраться в аэропорт можно будет на автобусах.