06 июля 2024, 15:15

Компенсировать покупку кондиционера семьям с детьми предложили в Госдуме

РИА «Новости»
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Семьям с детьми за покупку техники необходимо ввести налоговый вычет. С такой инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, сообщил Life со ссылкой на письмо депутата.

Автор идеи подчеркнул, что высокая температура в квартирах и домах несет большие риски для детей - им грозит обезвоживание от перегрева или солнечный удар. Кроме того, духота опасна для людей с болезнями сердца, у которых сгущается кровь.

Решить ситуацию может установка кондиционера. Но позволить себе технику могут не все.

«По оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30−50 тысяч рублей, для многих семей с детьми он недоступен», - подчеркнул Даванков.

Депутат предложил ввести налоговый вычет за покупку техники и монтаж системы, чтобы компенсировать затраты семей. Это не только улучшить их жилищные условия, но и снизит риск заболеваний у детей.

Ранее вице-спикер Госдумы внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении обязательного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет. Он пояснил, что к этому возрасту у человека снижаются реакции, а также возникают заболевания, с которыми за руль садится нельзя. По мнению депутата, предлагаемая мера снизит риски аварий на дорогах.

Дети Семья Налоги Депутаты Россия Покупки Жара
06 июля 2024, 11:22
Умерла одна из первых ведущих программы «Время»
РИА «Новости»
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Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из первых телеведущих программы «Время» Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал.

Лихитченко признавалась, что пережила тяжелое голодное детство. Она хотела стать актрисой и пришла на кастинг из любопытства. Будущую звезду приняли.

Она работала на телевидении до 1993 года - сначала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем телеведущей программы «Время». Некоторое время Лихитченко выступала на сцене Севастопольского русского драматического театра. В ее фильмографии картина «В начале века», фильмы-спектакли «Интервью у весны», «Вера», «Вы умеете играть на пианино?» и другие.

Знаменитая телеведущая умерла в возрасте 86 лет. В 2023 году она перенесла инфаркт. Дочь Лихитченко Екатерина подтвердила, что она лежала в реанимации.

Журналистика Телевидение
06 июля 2024, 04:48
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор редких грибов и растений
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Сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой может обернуться тюремным сроком. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт направления «Народный Фронт. Аналитика» Роман Чикун.

Он напомнил, что с октября 2023 года в России действует закон, запрещающий добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

В список таких растений попали женьшень настоящий, родиола розовая и дорогой вид грибов рядовка мацутакэ.

Чикун напомнил, что самым мягким видом наказания являются обязательные работы на срок до 480 часов. Также предусмотрено лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Максимальное наказание могут применить, если добычей краснокнижных растений и грибов будет заниматься организованная преступная группа, лицо, использующее свое служебное положение, или же они будут продаваться через интернет и СМИ.

В июне в Подмосковье начался период цветения кубышки малой. Это растение занесено в Красную книгу Московской области.

Уголовное дело Законы Грибы
06 июля 2024, 03:21
Раскрыт секрет «венца безбрачия»
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Мистическое понятие «венец безбрачия» существовало почти во всех мировых культурах. Человеку проще всего списать личные проблемы на мистику, однако в реальности они зачастую связаны с поведением и психикой, рассказал в интервью «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

Он отметил, что в научной терминологии не существует такого понятия, как венец безбрачия. Этот термин возник из различных теорий парапсихологии, основанных на магическом мышлении и эзотерике.

«Венцом безбрачия объясняли, почему женщина не может выйти замуж, а мужчина жениться. Проблему пытались решить с помощью специальных обрядов, - объяснил он.

По словам Вилкова, невозможность построить отношения связана с особенностями характера самого человека. Созданию семьи могут помешать замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. При таком поведении человек сам не идет на сближение с другими людьми.

Также серьезным препятствием являются завышенные требования к партнеру и нетерпимость к чужим недостаткам.

Такие люди вечно ищут несуществующий идеал. Из-за этих особенностей личности человек имеет особое отношение к выбору партнера, что мешает ему создать семью.

Семейный психолог Сергей Ланг ранее рассказал, что инициаторами разводов в чаще всего становятся женщины из-за нежелания терпеть пьянство мужей и измены.

Свадьбы Отношения Женщины Мужчины Психология
05 июля 2024, 21:11
Минюст России обновил список иноагентов, включив в него депутата Трошина
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, включив в него, в частности, юриста Григория Вайпана, петербургского депутата Сергея Трошина и журналистку Олесю Герасименко. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Иноагенты

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