Компания Wildberries пока не нашла 16 сотрудников сгоревшего склада

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», - сообщили представители компании.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Представители маркетплейса заявили о скором открытии нового сортировочного центра. Он начнет работу в течение двух недель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий. Следствие не исключило, что пожар на складе интернет-магазина случился из-за несоблюдения пожарной безопасности ответственными за это сотрудниками.

Ранее в Wildberries заявили, что не могут дозвониться до 54 работников , которые были на складе во время пожара. Многие оставили там свои вещи, чтобы успеть покинуть здание.