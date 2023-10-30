Компания Red Wings отменила рейсы из Махачкалы в Израиль

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Вылет из Махачкалы в Тель-Авив, намеченный на 1 ноября, отменили. Пассажирам предложили рейс с пересадкой в Сочи.

«Пассажирам предлагается возможность перелета 2 ноября на рейсах WZ4311/4312 (маршрут Сочи - Тель-Авив)», - указали в авиакомпании.

Рейс из аэропорта Жуковский в Тель-Авив через Махачкалу также отменили. Пассажирам предложили перелет из воздушной гавани Домодедово в Тель-Авив через Сочи.

Вечером 29 октября массовые беспорядки прошли в Махачкале. Толпа людей вышла на улицы города, попытавшись штурмом взяв местный аэропорт. Причиной протестов стала информация о прилетевшем из Израиля самолете.

Глава Дагестана сообщил, что за организацией беспорядков стоят проукраинские Telegram-каналы. По его словам, «противники России» пытались спровоцировать межнациональную рознь.