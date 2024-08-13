Компания KCG продала каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»

Эта группа компаний объединила телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио». «Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента.

«Как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в „МЕДИА1“ является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами», - отметили в компании.

Продажа активов «МЕДИА1» станет завершающим этапом в стратегии выхода KCG из медиабизнеса. Основатель KCG Иван Таврин назвал правильным решение передать компанию в новые руки. Он выразил уверенность, что новые владельцы «МЕДИА1» принесут «больше возможностей для всех его активов».

Ранее стало известно, что Coca-Cola снова захотела работать в России. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов.