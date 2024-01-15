Компания из Казахстана выкупила больше 25% акций Globaltrans

График планового техобслуживания газового оборудования в Москве на 2024 год опубликовали на сайте АО «Мосгаз». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, каждый день специалисты Комплекса городского хозяйства занимаются плановым техобслуживанием газифицированного жилого фонда столицы. На данный момент в мегаполисе свыше 1,8 миллиона человек используют газовые плиты, поэтому важно вовремя проверять их состояние.

«Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», - рассказал Бирюков.

Точную дату проверки можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или при помощи Telegram-бота. Кроме того, в сервисе можно подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или в мессенджер за неделю и за сутки до проверки.

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