Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р»

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«Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, <…> Danone объявляет о завершении этой сделки», - уточнили представители предприятия.

О том, что молочная компания «Вамин» из Татарстана хочет купить российские активы Danone стало известно в феврале 2021 года. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.