Компании Москвы из 11 новых отраслей смогут присоединиться к нацпроекту «Производительность труда»

Изначально нацпроект «Производительность труда» предоставлял меры господдержки пяти несырьевым приоритетным отраслям, включая обрабатывающее производство, строительство, транспорт, торговлю и сельское хозяйство.

«Столичные предприятия, участвующие в проекте, показали в среднем рост производительности труда на 40%, а заработной платы - на 19% без сокращения штатной численности», - отметила Багреева.

В сентябре 2023 года Москва предложила расширить перечень участников проекта, чтобы и другие предприятия могли внедрить методику бережливого производства и повысить производительность труда. Начиная с 1 октября в программу могут входить компании, занимающиеся недвижимым имуществом, застройкой, оптовой торговлей и другими услугами. Всего в перечень добавили 11 новых отраслей.

Ранее сообщалось о том, что производство матрасов в Клину повысило эффективность благодаря нацпроекту.