«Коммунисты России» попросили восстановить в Москве Сталинский район

Письмо с предложениями отправят в день рождения Сталина - 21 декабря. В нем Собянина попросят восстановить расформированный Сталинский район в его исторических границах, а Мишустина - учредить премию в честь генсека.

Малинкович также рассказал, что ровно через год, к 145-летию вождя, «Коммунисты России» откроют по всей стране «Сталин-центры».

«Сетью „Сталин-центров“ мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ, и „Справедливой России“, партии „Родина“ и многочисленным общественным организациям», - рассказал Малинкович.

Учреждения появятся в городах-миллионниках и столицах регионов. Первое уже открыли 16 декабря в Барнауле.

В честь дня рождения Сталина коммунисты проведут праздничные мероприятия в городах и регионах, где стоят памятники генералиссимусу. Среди них - Осетия, Татарстан, Санкт-Петербург, Пенза и другие.

Ранее бюст Сталина появился в детском парке в Орлове. Его установку инициировало региональное отделение КПРФ.