Коммунальщиков захотели обязать чистить балконы в жилых домах

Письмо с таким предложением депутат направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей», - заявила она.

Депутат напомнила, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге из-за схода льда с козырька балкона погиб мужчина. Владельца квартиры взяли под стражу, а также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Лантратова подчеркнула, что такие случаи не единичны, но не все жители МКД имеют возможность самостоятельно убрать снег и сосульки с козырьков. В первую очередь, это относится к инвалидам и пенсионерам. По этой причине она предложила, чтобы очисткой балконов жилых домов от снега и наледи занимались коммунальщики.

Ранее сосулька упала с крыши на ребенка в Войковском районе Москвы.